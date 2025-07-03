Ряд конгрессменов из собственной партии Трампа проголосовали против его «‎большого красивого»‎ закона

После часов напряженного противостояния Палата представителей США все же продвинула на финальное голосование «большой красивый закон» Трампа по налоговой реформе. Документ объединяет масштабные налоговые послабления, рост военных расходов и урезание соцпрограмм. Несмотря на республиканское большинство, судьба закона оказалась под угрозой из-за внутренних разногласий.

Процедурное голосование прошло с минимальным перевесом: 219 голосов «за» против 213 «против». Пятеро республиканцев изначально выступили против, но четверо из них вскоре изменили мнение. Единственным, кто остался при своем, стал представитель Пенсильвании Брайан Фицпатрик.

Теперь законопроект вынесен на итоговое обсуждение, за которым последует решающее голосование.

Дональд Трамп, не дожидаясь результатов, резко отреагировал в соцсети Truth Social: «Для республиканцев это должно быть легкое «‎да»‎. Это нелепо!» — написал он.

«Самое большое снижение налогов в истории и процветающая экономика — против самой крупной налоговой нагрузки и провала. Чего они ждут? MAGA недоволен — и вы теряете голоса», — пригрозил президент.

По сообщениям американских СМИ, Трамп был в ярости на республиканцев, которые отказались поддержать его законопроект.

Содержание законопроекта — более 800 страниц — отражает амбиции главы Белого дома: снизить налоги для крупного бизнеса и богатейших американцев, увеличить финансирования армии и охраны границ. Все это за счет сокращений социальных программ, как Medicaid. Именно это и вызвало раскол внутри партии. Консерваторы опасаются роста госдолга, умеренные — последствий для социальной поддержки.

Спикер Палаты Майк Джонсон попытался воспользоваться импульсом от принятия закона в Сенате (где его одобрили со счетом 51–50 при решающем голосе вице-президента Джей Ди Вэнса), срочно созвав депутатов на голосование. Однако кампания по принятию законопроекта быстро наткнулась на внутреннее сопротивление.

Если документ все же будет принят, Белый дом рассчитывает подписать его к 4 июля — ко Дню независимости США, сделав это символом партийной победы. Однако внутренние разногласия республиканцев ставят под сомнение не только судьбу законопроекта, но и единство партии накануне выборов.



