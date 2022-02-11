О том, что российские и американские дипломаты заключили закулисную сделку по Сирии, сообщили источники Foreign Policy. По их словам, страны намерены редуцировать объем дискуссий в Совбезе ООН по химическому оружию режима Башара Асада и по политическому переходу. Если заседания по первой теме можно проводить ежеквартально, то по второй — достаточно и одного раза в два месяца, уверены разработчики плана. Парадоксально, но, согласно их точке зрения, вопрос легитимности Асада вообще можно было бы слить с гуманитарной проблематикой.

Американское издание цитирует работающих в Нью-Йорке дипломатов, которым инициатива принесла облегчение. «Я работаю в Совете безопасности уже год и могу составить заявление для любой страны, — иронизирует один из собеседников Foreign Policy. — Мы повторяем одно и то же раз за разом трижды в месяц. Это время можно было бы использовать более продуктивно». Сторонники американо-российского плана полагают, что это внесет конструктив в обсуждение сирийского вооруженного конфликта на нью-йоркской площадке.

Тем не менее, идея, которая была представлена дипломатам других стран еще 31 января, спровоцировала волну критики. Так, официальные представители Великобритании и Франции заметили, что к работе над инициативой можно было бы привлечь более широкий круг государств. Некоторые члены Совбеза ООН полагают, что решение снизить дипломатическое давление на Асада иллюстрирует попытку России и США монополизировать площадку. Инициатива была преподнесена другим странам как решенное дело, что было совсем невежливо, сетуют критики.

В пресс-службе Госдепартамента существование сделки не подтвердили и не опровергли, однако заметили, что любой план такого рода требует согласования с другими членами Совбеза. Иными словами, дискуссия может продолжиться.

Вне приоритетов

«Сирия опустилась в списке приоритетов ниже, потому что сейчас США больше внимания уделяют переговорам по иранскому ядерному досье и проблеме Украины, — не без некоторого сожаления заметила член Сирийского комитета по переговорам Дима Мусса. — Прошло больше года с тех пор, как администрация Байдена приступила к выполнению своих обязанностей, а ее политика в отношении Сирии все еще пересматривается». Мусса посетовала, что Белый дом даже не потрудился назначить специального представителя по соответствующей проблематике.

Тезис о мягкости администрации Байдена по отношению к асадовскому режиму давно стал общим местом. Ситуация с пресловутым арабским газопроводом, который призван соединить одной магистралью Египет, Иорданию, Сирию и Ливан, продемонстрировала, что Белый дом готов к щедрым уступкам президентскому дворцу. Осенью 2021 года минфин США, традиционно стоявший на страже соблюдения санкционного законодательства в отношении Дамаска, даже разрешил представителям американских НПО взаимодействовать с подконтрольными режиму районами.

Неудивительно, что в Палате представителей появилось двухпартийное движение, которое призывает администрацию четко артикулировать свою политику по сирийскому досье. В январе законодатели, к которым присоединился глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс, выступили с обращением к Белому дому, в котором содержится призыв пояснить суть сирийской стратегии. От Байдена потребовали объяснений по поводу очевидного нежелания использовать санкционный «Закон Цезаря» и лояльности к «реабилитации» Асада.

«Возможность отдохнуть»

В последние годы Совбез ООН стал ареной дипломатической борьбы за линии снабжения ооновской помощью. В 2014 году международная структура на фоне активных боевых действий в Сирии согласовала функционирование целого ряда пограничных КПП: «Баб аль-Салам», «Баб аль-Хава», «Аль-Ярубия» и «Аль-Рамата». Тогда Москва не препятствовала. Тем не менее, по мере того как силы режима завоевывали новые территории, российская сторона как его основной гарант давила на Совбез с требованием свернуть работу погранпереходов.

Для Москвы проблема была плотно сопряжена с вопросом легитимности Асада. В 2020 году постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ооновский механизм нужно «заменить» другим, который бы предполагал большее вовлечение официального Дамаска в процесс гумпоставок. Дипломат подчеркивал, что гуманитарный алгоритм, согласованный Совбезом ООН, изначально задумывался «как чрезвычайная временная мера». К настоящему времени в рабочем состоянии по-прежнему находится КПП «Баб аль-Хава», расположенный на турецкой границе.

В разговоре с TRT на русском бывший спецпредставитель Госдепартамента США по политическому переходу в Сирии Фредерик Хоф заметил, что слияние дискуссий Совбеза ООН по Сирии выглядит разумной мерой. «В конце концов, Совет безопасности ООН ничего не смог поделать в том, что касается применения режимом Асада химического оружия или его операций с массовыми убийствами гражданских лиц», — отметил дипломат. По его словам, если постоянные члены Совбеза ООН систематически защищают эту практику, то «действовать невозможно».

«Если слияние дискуссий, связанных с Сирией, дает российским дипломатам возможность отдохнуть от чувства неловкости и обремененности в процессе защиты того, что не поддается никакой защите, то я рад за них. Если это повысит способность Москвы и Вашингтона работать вместе для политического перехода в Сирии, отлично. Но я сомневаюсь», — рассуждает Хоф. В лучшем случае ситуация может снизить напряженность в вопросе трансграничной гуманитарной помощи нуждающимся сирийцам, не исключил собеседник TRT на русском.