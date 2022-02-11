Новый турецкий беспилотник Bayraktar TB3 сможет брать до 280 килограммов полезной нагрузки, а время автономного полета составит 50 часов. Его первый полет должен состояться уже в 2022 году, сообщает издание Defence Turk. При создании БПЛА использован двигатель PD-170 национального производства.

Председатель правления фестиваля TEKNOFEST, технический директор турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар рассказал, что в разработке новых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB3 участвовали и специалисты из Азербайджана. Об этом пишет «Анадолу». «На данный момент ведется работа над совершенствованием прототипа Bayraktar TB-3, который сможет взлетать и совершать посадку на короткие полосы», — сообщил он.

Байрактар назвал прошлую разработку компании — БПЛА Bayraktar TB-2 — лучшей в своем классе. «По итогам войны за освобождение Карабаха интерес к БПЛА турецкого производства резко возрос. Эти БПЛА могут помочь не только на поле боя, но и при тушении пожаров, устранении последствий землетрясений», — заявил он.

Ранее сообщалось, что новый беспилотник Bayraktar TB3 будет иметь максимальный взлетный вес в 1200 кг, что значительно больше по сравнению с Bayraktar TB2. Это позволит ему нести дополнительное вооружение, необходимое для эффективного поражения целей на море. Также Сельчук Байрактар выражал надежду, что кроме всего арсенала, доступного TB2, новый Bayraktar сможет также нести ракеты L-UMTAS с лазерным наведением.

Осенью прошлого года стало известно, что турецкая компания Baykar разрабатывает два новых аппарата, которые расширят возможности для проведения наземных и военно-морских операций. Летом того же года турецкие инженеры компаний UAVERA и Coşkunöz Defense and Aviation показали военным свой новый палубный БПЛА Çağatay CGT5, которому достаточно небольшой площадки 5x5 м для взлета и приземления.

Использование беспилотника Bayraktar TB2 стало ключевым фактором в конфликтах в Сирии, Ираке, Ливии и Азербайджане, выдвинув Baykar в центр внимания и превратив компанию в крупного производителя и экспортера БПЛА.

Сейчас Baykar подписала экспортные соглашения с 13 странами, включая соглашение о совместном производстве с Украиной, рассказал Байрактар. Масштаб турецкой программы беспилотных летательных аппаратов ставит ее в четверку крупнейших мировых производителей наряду с США, Израилем и Китаем.