Аналитики предсказали дополнительный доход РФ от дорогой нефти в $65-80 млрд, сообщает Bloomberg. Это укрепит экономику страны на фоне возможных западных санкций, если цена останется прежней, то есть в районе $90 за баррель.

Если же цена нефти вырастет до $100 за баррель, дополнительные доходы увеличатся от $73 млрд до $80 млрд, причем в рублевом выражении эта сумма может быть еще больше из-за падения российской валюты по отношению к доллару, отмечает издание. Высокая стоимость природного газа из-за сохраняющейся напряженности в Европе, главном экспортном рынке России, также может еще больше увеличить «непредвиденную прибыль», полагают экономисты, опрошенные Bloomberg.

В российском федеральном бюджете на 2022 год базовая цена экспортной нефти Urals заложена на уровне $44,2 за баррель. В зависимости от того, будет ли фактическая цена Urals выше или ниже этого показателя, Минфин покупает или продает иностранную валюту в рамках бюджетного правила. К примеру, в начале февраля цена нефти российской марки в Европе превысила цену в $95 за баррель впервые с сентября 2014 года.

Российская сверхприбыль в этом году выглядит «ошеломляюще большой», заявил экономист Bloomberg Economics по России Скотт Джонсон. Это увеличивает бюджетные резервы России «в нужное время для Кремля», обеспечивая буфер на случай кризиса из-за возможных санкций, считает он.

По информации Минфина России, дополнительные нефтегазовые доходы в прошлом году сформировались в объеме 3,15 трлн руб. — так же как в среднем за 2018–2019 годы, 4,3 трлн и 3 трлн рублей соответственно, при этом в 2020 у данного показателя были отрицательные значения.

В феврале вице-премьер Александр Новак отмечал, что в марте текущего года российские нефтекомпании смогут дополнительно увеличить добычу на 100 тыс. баррелей нефти в сутки. Это возможно, так как достигнутое между Россией и Организацией стран-экспортеров нефти соглашение позволит восстановить добычу до докризисного уровня весны 2020 года.

При этом ранее сообщалось, что Польша начала отказываться от российской нефти и переходить на поставки из Саудовской Аравии, которая прежде была сфокусирована на клиентах в Азии. Отмечалось, что через Польшу саудовская нефть может хлынуть и в соседние страны, включая Литву и Чехию, писал TRT на русском.