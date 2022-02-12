В феврале скандальные новости одна за другой приходят из российских школ. Под прицелом общественности оказались учителя, которые не справились с эмоциями и перегнули палку в обучении детей. То, что «всплыло» сейчас, — лишь вершина айсберга, уверены эксперты. Потому что нередко нынешним ученикам лучше таблицы умножения вбивают в голову формулу: кто сильнее, тот и прав. Доказательством тому служит возросшая среди школьников агрессия. Специалисты напоминают, что она возникает не на ровном месте: «Никто не ищет оружие против человека, который тебя защищает и тебе помогает. Защищаются от врагов».

«Ты брошенный какой-то»

Чтобы понять, почему именно негодуют СМИ и фактически взрываются соцсети, стоит ознакомиться с чередой инцидентов в российских школах, в которых сейчас проходят многочисленные комиссии.

Например, в Воронеже 9 февраля местная прокуратура начала проверку в школе №103 из-за урока русского языка, на котором учительница рассказала четвероклассникам о проблемах неполных семей. На ролике, который записали дети, учительница говорит, что в «обычной семье» есть и папа, и мама, и только в такой семье ребенку уделяют необходимое внимание. Если родители разведены, то «мать не знает, на какую ногу встать, то ли на работе работать, то ли за ребенком ухаживать, мужика нет — все на ней, она уже не знает, к какому бы мужику пристать».

По словам женщины, у дочки описанной матери в этот момент «истерика в голове», потому что она не знает, как приспособиться к таким ситуациям. Учительница подчеркивает, что девочка начинает вести себя «точно так же, как ее мама с другими мальчиками, мужчинами постарше», потому что «других условий не видела, она не знает, как ей выживать».

Свою речь педагог заканчивает выводом, что и папа в неполных семьях равнодушно относится к своему ребенку. «Ты у папы не нужен, и у мамы ты практически не нужен. И внимание тебе не уделяют. И ты брошенный какой-то, начинаешь на всех огрызаться, начинаешь быть злым на всех — на учителей, на взрослых — потому что ты хочешь приспособиться хоть к чему-то», — кричит женщина.

В городской администрации Воронежа сообщили, что учительница не стала дожидаться результатов служебной проверки и уволилась.

«К стенке поставить и расстрелять»

Так же поступила и учительница из Режа Свердловской области. 9 февраля стало известно, что педагог с 47-летним стажем написала заявление об уходе по собственному желанию. Незадолго до этого она задала ученикам четвертого класса сказку эротического содержания — «Царь Никита и сорок его дочерей» Пушкина. Изначально учительница утверждала, что случайно выбрала не тот текст Пушкина в электронном приложении. Однако родители школьников считают, что педагог недоговаривает, так как домашнее задание ученики записывали под диктовку, еще и в бумажные дневники.

В ноябре 2021-го педагог престижного лицея в Нижнем Новгороде пугала учеников… расстрелом. Школьники не сделали домашнее задание, получили плохие оценки и просили о пересдаче. Но от педагога услышали: «Вот все нервы истрепали... А потом начинают спрашивать, почему такие учителя. Вас осталось только к стенке поставить и расстрелять, тогда будет домашнее задание...» Кроме того, педагог заявила, что дети превращаются неизвестно во что под влиянием Запада и скоро станут «средним полом». «Вот и будете дебилами, как за границей. Ни мужчин, ни женщин», — подытожила учитель.

В декабре 2021-го в городе Березовский опять же Свердловской области учительница ударила по лицу ученика шестого класса и порвала его тетрадь. Инцидент произошел из-за того, что мальчик не сдал тетрадь и вместо этого играл на телефоне, также он обращася к учительнице на «ты». Одноклассники засняли случившееся на видео — ролик изучает полиция.

«Плевать на Конституцию»

Набирает обороты и скандал в селе Любовь Забайкальского края. В конце января восьмиклассник, увлекающийся историей, вступил в дискуссию о наполеоновских войнах с преподавателем. Учитель истории (до недавней аттестации — трудовик) оскорбился интерпретациями ученика и, как в вышеописанных случаях, тоже вышел за грани педагогической этики. Он назвал подростка «шавкой», «букашкой» и доложил о «еретике» директору.

Директор Зоя Матвеева, как часто бывает, встала на сторону коллеги и предъявила семье ученика ультиматум: или ищите другую школу или за каждый урок истории платите — вход в кабинет строго с квитанцией из бухгалтерии. Кроме того, она намекнула на возможные проблемы с аттестатом, если ученик не научится «уважать старших». Классная руководительница на предложение подростка прочесть строку из Конституции, в которой сказано, что каждому гражданину России гарантируется общедоступное и бесплатное школьное образование, заявила, что ей «плевать на Конституцию».

Когда атмосфера в родной школе, а затем и в селе стала невыносимой, восьмиклассник написал письма с просьбой о помощи в федеральные СМИ, а также обратился к авторам исторических трудов. «Я уверен, что это не единичный случай — просто это все происходит, так сказать, «в застенках», дети запуганы. Поэтому и важно было высветить данное происшествие», — объяснил вставший на защиту ребенка автор труда о войне 1812 года Евгений Понасенков.

«Лишь крик о помощи…»

Психологи говорят: причины, из-за которых педагог срывается на классе или отдельном ученике, разные: педагогическая некомпетентность и недальновидность, месть в ответ на отсутствие уважения со стороны ученика, личная неприязнь и профессиональное выгорание. В непростых условиях работы последним страдают особенно часто. Но несмотря ни на что, ор на учеников, запугивание и угрозы, обесценивание их знаний, доминирование и сверхконтроль, а уж тем более физическое и вербальное насилие, газлайтинг, токсичная критика — это профнепригодность. И это — недопустимо.

Кстати, два месяца назад Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил оскорблять учеников. Он вступился за школьника из Хорватии, которого за опоздание оскорбил учитель и который получил в результате «посттравматическое стрессовое расстройство». «Любые акты насилия или жестокого обращения со стороны учителей и других должностных лиц в учебных заведениях невозможно совместить с правом детей на образование и уважение их частной жизни», — постановил Страсбургский суд. Несмотря на то, что инцидент произошел не в России, его правовые решения распространяются на все страны, которые ратифицировали Европейскую конвенцию по правам человека.

Но по мнению директора той же Любавинской школы, эпитеты «букашка», «шваль» в адрес ученика — это «небольшое оскорбление», а вот настоящая беда — сам ученик и его защитники. «Дети никогда не виноваты», — рекомендует учителям повторять регулярно педагог-психолог Ирина Беляева и напоминает: «Любое вызывающее поведение лишь крик о помощи: мне плохо, я не могу, я не умею, мне не хватает знаний, у меня недостаточно развиты регуляторные функции, я просто не понимаю, что происходит. Я несчастен. Помогите мне». Беляева считает, что «учителя, который кричит и давит на детей, можно понять, но нельзя оставить в школе».

«Прошу вас, будьте нетерпимы к насилию вообще и школьному насилию в частности, — призывает психолог, социолог Юлия Василькина. — Я очень верю, что придет время, и в понятии «сильный учитель» прочно закрепятся такие характеристики, как любовь к предмету, уважение к ученику, навыки позитивного мотивирования и умение рассказывать так, что невозможно отвлечься».

«Кто сильный — тот и прав?»

Тем не менее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отметил, что система российского образования нуждается не только в конструктивной критике, но и в поддержке тех, кто работает с детьми. Он предложил ввести в России институт уполномоченного по правам учителей с целью защиты педагогов от необоснованных нападок. «Несколько миллионов учителей и иного школьного персонала беззащитны от репрессий. Нужно им помогать», — и в этом тоже есть своя правда.

Педагог одной из рязанских школ Ольга Николаевна И. поделилась с журналистами наблюдениями: «У меня был достаточно большой перерыв в педагогической работе (8 лет — прим. редакции), мне легко было увидеть перемены в учениках, а главное — в их родителях. Кардинально изменилось отношение к учителям». Родители сегодня, например, выясняют, почему у их детей «тройка», говорят с педагогами на повышенных тонах, выказывают претензии, по любому поводу пишут жалобы в вышестоящие инстанции и намеренно ищут компромат на учителей в их аккаунтах в соцсетях.

Надзор за учителями идет с обеих сторон, давление колоссальное, пишет журналист «Московского комсомольца» Станислава Одоевцева. «На одном полюсе директор школы, для которого баллы означают все, то бишь годовое финансирование. На другом — родительский комитет класса. А учитель посередине».

Подливают масла в огонь и чиновники. Так, в 2017-м глава Рособрнадзора публично заявил, что каждый десятый учитель русского языка и математики крайне плохо знает свой предмет. Тогда же было громко анонсировано всероссийское исследование знаний учителей, которое то ли так и не состоялось, то ли его результаты все-таки догадались не обнародовать, чтобы окончательно не уронить авторитет учителя.

Сложившаяся сегодня ситуация — это палка о двух концах. О ней нельзя молчать, но и говорить сложно. «Образование просто разваливается на глазах, — констатирует «Рамблер». — Старые кадры уходят на пенсию, новые в школы не идут». Действительно, выпускники педвузов понимают, что работа в общеобразовательном заведении — «уже не уважаемая почти никем: ни обществом, ни государством».

Но самое страшно, что дети в таких ситуациях усваивают лучше таблицы умножения очень простую формулу: кто сильный — тот и прав. А это значит, поясняет педагог-психолог Беляева: «Кричать — можно, унижать — можно, оскорблять — можно, угрожать — можно, высмеивать при всех — можно. При одном условии: у тебя должна быть власть и безнаказанность. В крайнем случае, всегда можно сослаться на усталость и профвыгорание».