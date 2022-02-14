Участники списка Forbes из Украины спешно покинули страну, в том числе на самолетах чартерных компаний, узнало издание «Украинская правда». В воскресенье 13 февраля из страны улетели около 20 самолетов. На них Украину покинули бизнесмены Андрей Ставницер (49-е место в списке 100 богатейших украинцев по версии Forbes) и Вадим Нестеренко (96-е место), днем ранее — Вадим Столар (64-е место) и Василий Хмельницкий (29-е место).

В пресс-службах бизнесменов «Украинской правде» заявили, что они уехали из страны из-за командировок и ради обучения.

На днях частный самолет на 50 человек заказал депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Игорь Абрамович. Бизнесмены Вадим Новинский (восьмое место) и Александр Ярославский (девятое место) вылетели из Киева 10 февраля.

Лидеры украинского списка Forbes Ринат Ахметов (первое место в списке) и Виктор Пинчук (второе место) также улетели из страны. Ахметов отправился в Цюрих еще 30 января, а в середине февраля с Украины вылетел еще один его самолет. Пинчук также улетел из страны в конце января.

Также издание сообщило об отъезде Бориса Колесникова (55-е место), однако он опроверг эту информацию и рассказал, что не планирует покидать Украину.

Сообщалось, что 13 февраля, по словам внефракционного депутата Верховной рады Александра Дубинского, представителям Рады от фракции «Слуга народа» запретили уезжать с Украины. Пограничные службы получили неофициальный список с фамилиями депутатов, которым запрещено покидать страну, а уже уехавшим велели срочно вернуться домой, писали СМИ. Позже представители «Слуги народа» опровергли эту информацию.

Также источники «Страна.ua» утверждали, что с 14 февраля Украина полностью закроет воздушное пространство для самолетов. «Ни один самолет не вылетит и не взлетит с территории Украины примерно с середины дня понедельника», — говорилось в публикации.

Ранее иностранные издания Bloomberg и Der Spiegel сообщали о том, что вторжение России в Украину может произойти 15 или 16 февраля. Российский МИД в ответ обвинил западные страны в искусственном нагнетании напряженности вокруг ситуации с Киевом.