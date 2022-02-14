Американская газета New York Times опубликовала статью о положении мусульман во Франции, многие из которые предпочитают уезжать из этой страны, так как не чувствуют себя в безопасности.

В статье под названием «Мусульмане молча покидают Францию» говорится, что тема миграции остается одной из ключевых в ходе избирательных кампаний кандидатов на пост президента Франции, а преступность на почве исламофобии растет.

В публикации говорится, что три основных соперника действующего президента Эммануэля Макрона в своих предвыборных обещаниях подчеркивали намерение «сократить поток миграции», хоть Франция в последние годы и приняла меньше мигрантов, чем любая другая европейская страна.

Францию в последние годы покинуло большое число высококвалифицированных специалистов, в числе которых немало мусульман, недовольных дискриминацией. «Эти люди не чувствуют себя в безопасности и не ощущают своей принадлежности к французскому обществу. Они видят барьеры предрассудков и вынужденно покидают страну», — говорится в статье.

Указывается, что политики и пресса во Франции игнорируют эту тенденцию. Все говорит о том, что власти Франции неспособны обеспечить возможности для меньшинств, причем даже самым высококвалифицированным представителям общин.

Профессор Университета Лилля Оливье Эстевес, опросивший 900 мусульман, покинувших Францию, сказал, что эти люди сегодня вносят вклад в развитие экономик таких стран, как Канада и Великобритания, а Франция, по его словам, фактически «стреляет себе в ногу».

Мусульмане составляют около 10% населения Франции, однако кандидат в президенты от правоцентристской партии Валери Пекресс допускает такие выражения, как «нефранцузские регионы», тем самым ассоциируя кварталы с компактным проживанием мусульман с преступностью и социальными проблемами.

Газета приводит пример гражданина Франции Сабри Луата, проживающего ныне в американском штате Филадельфия. Луата покинул страну после того, как его оплевали на улице и назвали «грязным арабом». Инцидент произошел после парижских терактов 13 ноября 2015 года, жертвами которых стали 130 человек.