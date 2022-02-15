Колонны военной техники Вооруженных сил России продолжают двигаться к границе с Украиной, сообщили The Insider аналитики Conflict Intelligence Team (CIT).

По их словам, никаких изменений даже после заявления министерства обороны РФ о возвращении российских военных в гарнизоны после учений в Беларуси не наблюдается, наоборот — в последние дни были замечены и новые переброски войск. Отмечается, что в заявлении российского министерства обороны ничего не сказано о войсках, находящихся в настоящее время в Курской, Белгородской и Брянской областях.

«Мы видели это заявление, но пока никаких изменений «на земле» мы не видим. Те оставшиеся колонны, которые были в пути, как двигались в сторону границы (а не от нее), так и двигаются. Более того, поступают новые сообщения об отправлении новых подразделений к границе, что мы дополнительно подтверждаем видеозаписями с поездами и данными из базы РЖД», — отметили в CIT.

«Есть вариант, что «учения по массовой переброске войск» объявят уже постфактум, как это было в прошлом году. Напомним, что в данный момент Минобороны никак не объясняет стягивание войск в Курской, Белгородской, Брянской областях. Учения в Беларуси не относятся к этим областям», — добавили аналитики.

Не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной и НАТО. «Пока мы не наблюдаем никакой деэскалации на местах, не видим никаких признаков сокращения российского военного присутствия у границ Украины. Но мы будем продолжать следить и внимательно следить за тем, что делает Россия», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, напомнив, что перемещение российских войск у границ Украины наблюдается с весны 2021 года.

Он также отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.

«Это дает некоторые основания для осторожного оптимизма. Но мы, конечно, будем очень внимательно следить за тем, что происходит на местах и не повлияет ли это на какую-то реальную деэскалацию наращивания российской военной мощи вокруг Украины», — подчеркнул он.

​​​​​​​Также заявление о возвращении российских войск с учений в Беларуси прокомментировали в Киеве. «Несомненно, вполне конкретные новости о начале отвода российских подразделений от границы Украины — это правильный сигнал», — заявилсоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.