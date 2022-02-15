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В России модернизируют завод для производства беспилотников «Охотник»
Новосибирский авиационный завод имени Чкалова (НАЗ имени Чкалова, филиал компании «Сухой») модернизируют в течение пяти лет. Предприятие получит корпус для производства тяжелых беспилотных летательных аппаратов С-70 «Охотник»
В России модернизируют завод для производства беспилотников «Охотник»
В России модернизируют завод для производства беспилотников «Охотник» / Others
15 февраля 2022 г.

Новосибирский авиационный завод имени Чкалова (НАЗ имени Чкалова, филиал компании «Сухой») модернизируют в течение пяти лет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах власти.

Отмечается, что предприятие получит корпус для производства тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) С-70 «Охотник».

«Там (у завода) очень хорошие планы. Это будет расширение производства «Охотника» со строительством нового корпуса», — отметил собеседник агентства, не уточнив объемы производства БПЛА.

Он добавил, что модернизацию, которая займет пять лет, начнут в 2022 году. Также на предприятии планируют в полтора раза увеличить количество рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит около 2,5 млрд рублей.

Беспилотник С-70 «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением технологии «стелс», что снижает его радиолокационную заметность. Взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета — около 1 000 км/ч. Серийные поставки планируется начать с 2024 года.

Первый экспериментальный образец С-70 «Охотник» поднялся в воздух в августе 2019 года, полет продолжался более 20 минут под управлением оператора. В сентябре того же года беспилотник выполнил полет совместно с истребителем Су-57.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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