Израильские власти заблокировали передачу Украине двух батарей систем ПРО «Железный купол», разработанных компанией Rafael, сообщает издание «Едиот ахронот». В Израиле приняли такое решение, чтобы не осложнять отношения с Москвой, причем это произошло еще до нынешней эскалации напряжения между Россией и Украиной.

«Начиная с лета прошлого года Израиль предпринял серию шагов, пытаясь предотвратить столкновение с американцами и с украинцами по этому делу, и сумел снять этот вопрос [о передаче «Железного купола» Киеву] с повестки дня, — выяснили журналисты. — Официальные лица в Украине выразили разочарование такой позицией».

По информации издания, Киев еще весной официально обратился к администрации Байдена с просьбой передать Украине ракеты Patriot и систему ПРО «Железный купол». Изначально в договоре о поставке ПРО армии США было указано, что американцы не могут передать эти системы третьей стороне без согласия Израиля.

Осенью прошлого года представители израильского производителя комплексов ПРО Rafael заявляли, что не имеют отношения к обсуждению о возможности поставок из США в Украину.

Осенью СМИ писали, что из-за давления со стороны Конгресса Пентагон рассматривает возможность передать Украине две батареи системы ПРО, купленные в 2019 году. Получение Украиной этой системы ПВО неизбежно вызовет рост напряженности в отношениях Киева и Вашингтона с Москвой, добавляли издания.

Однако после этого Госдепартамент США и президент Украины Владимир Зеленский отмечали, что говорить о передаче «Железного купола» еще рано. В начале 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что «Железный купол» не решит вопрос защиты стратегических объектов в стране. Дело в том, что в Израиле система защищает страну «от ракет, которые медленно летят на небольшое расстояние и сделаны в гаражах на соседних территориях». Резников указывал, что Киев будет развивать собственную противоракетную оборону.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно говорил о заинтересованности Киева в израильских оборонных системах.