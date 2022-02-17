Служба внешней разведки Эстонии опубликовала доклад «Международная безопасность и Эстония 2022», в котором назвала сроки возможного вторжения России в Украину. По мнению представителей спецслужб, операция может произойти во второй половине февраля. Часть доклада, посвященная возможному нападению, называется «Россия готова к войне».

Новую дату вторжения в Украину — 20 февраля — называло и американское издание Politico. Ранее издания заявляли, что Россия атакует Украину 15 или 16 февраля: Москва использовала это для обвинения Запада в информационной кампании против РФ, зарубежные эксперты отмечали, что спецслужбы Запада таким образом пытаются сдержать Москву от вторжения, выбрав метод максимальной открытости.

«По нашей оценке, российские Вооруженные силы готовы приступить к полномасштабной военной операции против Украины со второй половины февраля, — говорится в документе эстонской разведки. — Как только военная готовность будет достигнута, для начала операции потребуется только политическое решение». По данным Эстонии, Россия сосредоточила у границ с Украиной крупнейшую за последние 30 лет военную группировку.

Сообщается, что в этом регионе Россия сосредоточила более 60 мотострелковых и танковых батальонов, около десяти ракетных батальонов ОТРК «Искандер» и более 30 артиллерийских и реактивных артиллерийских дивизионов, а также обеспечила полную материально-техническую поддержку группировок войск.

Одна из причин конфликта двух стран — недовольство России успехами Украины в формировании национальной идентичности. Эта страна крайне важна в российском внешнеполитическом мышлении, считают авторы доклада. «Украина имеет решающее значение для того, чтобы Россия убедительно позиционировала себя как сверхдержава, по крайней мере, в Евразии, — сообщили они. — Украина — это стержень, который удерживает российские имперские амбиции вместе».

В докладе есть и другие выводы относительно России. Так, там говорится, что в последние годы военное давление и угрозы войны стали ключевыми инструментами внешней политики страны. Даже если удастся убедить российское руководство отказаться от военной агрессии, Эстония и другие западные страны должны быть готовы ко все более продолжительному военному давлению со стороны Москвы, предупреждают авторы документа.

Незадолго до этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на заявления об окончании учений белорусско-российских учений и отводе войск, Москва увеличивает военное присутствие на границе с Украиной. «Мы видим, что они увеличили количество войск, и еще больше подразделений находятся в пути, — отметил он. — Если они действительно начнут выводить войска, мы будем это только приветствовать».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию национальной безопасности страны, писал TRT на русском. В нем Россия названа главной угрозой безопасности Украины, так как она ведет против страны гибридную войну.