В последнее время компании-производители еды начали уменьшать упаковки, сохраняя при этом стоимость, чтобы бороться с ростом цен, узнал «Коммерсантъ».

Так, Nestle начала поставлять шоколад «Россия» весом 82 грамма вместо 85, а объем растворимого кофе снизился с 95 до 85 граммов, рассказали изданию в одной из розничных сетей. Объем питьевых йогуртов Danone также снизился с 270 до 260 граммов, макаронные изделия «Макфа» продаются в упаковке 400, а не 450 граммов. Производитель пива Heineken запустил в продажу пиво объемом 0,43 литра вместо 0,45.

Также Mars начала поставлять корм для домашних животных в упаковке 75 граммов вместо 85, а у некоторых брендов печенья вес пачек снизился с 126 до 112 граммов. Вес сливочного масла уменьшился с 180 до 150 граммов, сметаны — с 315 до 300 граммов.

Более того, исследование компании NielsenIQ показало, что более 20% всех новых позиций в молочной категории — это товары со сниженным объемом. В сети магазинов «Верный» также сообщили, что снижение размеров упаковки позволяет оставить неизменной конечную цену для покупателя. К понижению спроса это не приводит, уточнили там. Ранее компания Danone сообщала, что сухое обезжиренное молоко подорожало на 35%, до 250 руб. за 1 кг, а в первом квартале 2022 года цены на молоко-сырье вырастут еще на 17%.

Решение компаний снизить вес товаров менее заметно для покупателей, чем рост цен, заявил исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. При этом известные производители не станут экспериментировать с рецептурой ради экономии, считает он.

До этого Росстат сообщал, что в январе общая инфляция в годовом выражении достигла 8,73 %, а продуктовая инфляция, по подсчетам Центробанка, уже превысила 11%. Из-за этого Минэкономразвития пересмотрело прогноз по инфляции по итогам года с 4 до 5,9 %, а Банк России считает реальным рост цен в диапазоне 5-6%.

Весной 2021 TRT на русском писал о том, что в России рост цен на базовые продукты обогнал инфляцию почти в три раза. Если зимой прошлого года средневзвешенный рост цен на них составил 13,3%, то в марте этот показатель достиг 15,6%. Больше всего подорожали картофель (на 58,9%), морковь (47,6%), сахар (44,7%), яйца (32,3%), гречневая крупа (34,8%) и подсолнечное масло (26,9%).