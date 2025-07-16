Известный израильский историк и профессор Брауновского университета Омер Бартов, ведущий мировой специалист по Холокосту и геноцидам, назвал военную операцию Израиля в секторе Газа «несомненным» случаем геноцида. В статье для The New York Times он заявил, что пришел к этому «болезненному выводу» после тщательного анализа действий Израиля за 21 месяц войны в осажденном эксклаве.

«Я вырос в сионистской семье, жил в Израиле, служил в армии, и четверть века преподаю о геноцидах. Я узнаю геноцид, когда вижу его», — написал Бартов.

Бартов, автор книги «Анатомия геноцида», подчеркнул, что его вывод основан на явных намерениях израильских официальных лиц и действиях на местах. По его словам, разрушение не только жилья, но и инфраструктуры — больниц, школ, университетов, мечетей, водоочистных сооружений и сельскохозяйственных угодий — указывает на политику, направленную на уничтожение условий для возрождения палестинской жизни в секторе.

«Намерение [геноцида палестинцев — ред.] выражено публично многими официальными лицами, а также очевидно из систематического разрушения Газы, которое стало ясно к маю 2024 года», — отметил он.

Мнение Бартова поддерживают другие исследователи. Согласно репортажу голландской газеты NRC, семь известных ученых из шести стран, включая Израиль, также назвали действия Израиля в Газе геноцидом.

В декабре 2024 года Amnesty International первой из крупных правозащитных организаций официально заявила о геноциде со стороны Израиля, тогда как Human Rights Watch отметила наличие «актов геноцида». Специальный докладчик ООН по Палестине Франческа Альбанесе в двух отчетах 2024 года также указала на признаки геноцида.

По данным источников, в результате израильской военной кампании с октября 2023 года погибло не менее 58 479 палестинцев, в основном женщин и детей. Комиссия ООН в июне сообщила, что израильские авиаудары и системные сносы разрушили или повредили свыше 90% школ и университетских зданий в Газе. Исследование показало, что 80% водопроводной и санитарной инфраструктуры сектора уничтожено, что делает регион практически непригодным для жизни.

Бартов раскритиковал историков, обвиняющих критиков Израиля в антисемитизме, и выразил обеспокоенность последствиями войны для изучения Холокоста. «Использование Холокоста для оправдания действий Израиля может подорвать его универсальное значение и вернуть его в этнический контекст», — предупредил он, подчеркивая, что израильская военная пропаганда угрожает академическому дискурсу о геноцидах.