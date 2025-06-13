Иран готовит мощный ответный удар после израильских авиаударов по Тегерану в ночь на 13 июня. В результате атаки погибли шесть ведущих физиков-ядерщиков и высокопоставленные военные, включая командиров иранской гвардии. Как сообщил Reuters источник в службах безопасности Ирана, ответ будет «жестким и решительным», детали операции обсуждаются на высшем уровне.

Бригадный генерал Аболфазл Шекарчи, официальный представитель Вооруженных сил Ирана, выступил с резким заявлением: «Иран обязательно отомстит, и враг заплатит высокую цену, Израиль и США дорого заплатят и получат сокрушительный удар». По его словам, иранские войска приведены в полную боевую готовность.

В конце апреля иранские государственные СМИ со ссылкой на военных сообщили, что Иран может атаковать израильскую АЭС в Димоне. Ахмад Хагхталаб, командир подразделения по ядерной безопасности иранской гвардии, заявил, что Тегеран определил местоположение «ядерных центров» Израиля и будет готов их уничтожить в случае ответной атаки Израиля на иранские военные объекты.

У Ирана достаточно сил, чтобы прорвать израильскую ПВО и нанести точечные удары по израильским военным объектам, сообщает CNN. У иранской гвардии есть более 100 пусковых установок баллистических ракет средней дальности. Некоторые из них способны достичь территории Израиля за 15 минут. В арсенале — как твердотопливные, запускаемые мгновенно, так и жидкотопливные ракеты, способные нести боеголовки весом до 1200 кг.

Сразу после израильской атаки Иран запустил более 100 беспилотников. Большинство из них были перехвачены израильской системой ПВО и союзниками, включая США. Однако напряженность стремительно растет — если Иран одновременно задействует и беспилотники, и баллистические ракеты, ПВО Израиля просто не успеют их перехватить.

США уже заявили, что готовы защищать Израиль от иранского возмездия. По данным CNN, Тель-Авив заранее уведомил американское руководство о предстоящем ударе. Накануне атаки США эвакуировали сотрудников и семьи военных из ряда стран Ближнего Востока. Вашингтон утверждает, что не участвовал в операции. Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что Израиль действовал самостоятельно.



