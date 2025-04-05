Число палестинцев, погибших в результате израильских атак на сектор Газа с 7 октября 2023 года, достигло 50 669 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения в Газе.
За последние сутки в регионе погибли 60 человек. Тела всех погибших были доставлены в местные больницы.
Также сообщается, что 162 палестинца получили ранения в результате новых ударов Израиля. Всего с начала конфликта в секторе Газа пострадало 115 225 человек.
По информации палестинского Минздрава, под завалами разрушенных зданий и на улицах остаются тела погибших. Доступ к ним невозможен — Израиль препятствует работе скорой помощи и служб гражданской обороны.
Израильская армия возобновила массированные удары по Газе утром 18 марта — после окончания перемирия, действовавшего с 19 января.
С того момента, по данным палестинской стороны, погибли более 1200 человек. Большинство из них — пожилые, женщины и дети. Более 3000 человек получили ранения.
Израильское руководство объяснило возобновление атак отказом ХАМАС от новых предложений о перемирии.
Движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении обязательств перед посредниками и заявило о продолжении геноцида палестинского народа.
Атаки Израиля совпали с внутренним политическим кризисом. На фоне решений премьер-министра Биньямина Нетаньяху, включая увольнение главы службы Шин-Бет, армия усилила удары по Газе.