ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль убил 60 палестинцев за один день
За сутки в Газе погибли 60 палестинцев, еще 162 человека получили ранения в результате израильских атак
Израиль убил 60 палестинцев за один день
Газа / Reuters
5 апреля 2025 г.

Число палестинцев, погибших в результате израильских атак на сектор Газа с 7 октября 2023 года, достигло 50 669 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения в Газе.

За последние сутки в регионе погибли 60 человек. Тела всех погибших были доставлены в местные больницы.

Также сообщается, что 162 палестинца получили ранения в результате новых ударов Израиля. Всего с начала конфликта в секторе Газа пострадало 115 225 человек.

По информации палестинского Минздрава, под завалами разрушенных зданий и на улицах остаются тела погибших. Доступ к ним невозможен — Израиль препятствует работе скорой помощи и служб гражданской обороны.

Израильская армия возобновила массированные удары по Газе утром 18 марта — после окончания перемирия, действовавшего с 19 января.

С того момента, по данным палестинской стороны, погибли более 1200 человек. Большинство из них — пожилые, женщины и дети. Более 3000 человек получили ранения.

Израильское руководство объяснило возобновление атак отказом ХАМАС от новых предложений о перемирии.

Движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении обязательств перед посредниками и заявило о продолжении геноцида палестинского народа.

Атаки Израиля совпали с внутренним политическим кризисом. На фоне решений премьер-министра Биньямина Нетаньяху, включая увольнение главы службы Шин-Бет, армия усилила удары по Газе.

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