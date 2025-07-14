Президент США Дональд Трамп заявил, что часто разговаривает с президентом РФ Владимиром Путиным, но эти беседы не приводят к результату, поскольку российский лидер продолжает обманывать, хотя и не его лично. Трамп выразил мнение, что у России огромный потенциал для торговли вместо войны.

«Я с ним много говорю – о том, что это нужно прекратить. Я вешаю трубку и говорю, какой был чудесный разговор. И потом снова летят ракеты. Я говорю, что это странно. И когда такое случается 3-4 раза, ты понимаешь, что эти беседы не имеют никакого смысла», — сказал Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО в Белом доме.

«Он крутой парень. Он обманул много людей. Буша, Клинтона, Обаму, Байдена, но он не обманул меня», — добавил американский президент.

Трамп отметил, что ему казалось, будто соглашение по Украине уже заключалось несколько раз. «Мне казалось, что мы уже заключали соглашение по Украине раза четыре, а теперь мы все еще продолжаем говорить о том, чтобы его заключить», — сказал он.

Президент США подчеркнул потенциал России для мирного сотрудничества. «И знаете, у него отличная страна для торговли и других вещей, если бы они могли использовать свои активы не для войны, а в других целях. У него огромный потенциал. Я бы сказал так», — заявил Трамп.

На вопрос о том, как далеко он готов зайти при эскалации в Украине, американский президент ответил уклончиво: «Даже не задавайте мне такие вопросы». При этом он подчеркнул, что настроен на урегулирование конфликта.

Генсек НАТО Марк Рютте поддержал заявления Трампа, назвав их «отличными новостями для Украины». «Если бы я был на месте Владимира Путина и слышал, что вы планируете в следующие 50 дней, я бы подумал, не стоит ли сесть за стол переговоров с Украиной», — сказал Рютте.