ООН бьет тревогу: дети в секторе Газа сталкиваются с катастрофическим уровнем голода и недоедания из-за ограничений на доставку гуманитарной помощи, введенных израильскими властями. Об этом заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции в среду.

«Смертельное недоедание среди детей достигло катастрофического уровня», — сказал Дюжаррик, подчеркнув, что, по данным ЮНИСЕФ, «вероятность смерти у ребенка с тяжелым недоеданием более чем в 10 раз выше, чем у хорошо питающегося ребенка».

Он отметил, что гуманитарные операции ООН в Газе находятся под «огромным давлением» Израиля: работники сталкиваются с угрозами безопасности, закрытыми КПП, задержками или отказами в доставке жизненно важных грузов.

Дюжаррик призвал к немедленному прекращению огня, чтобы расширить гуманитарные операции, и подчеркнул, что Израиль должен обеспечить безопасную и беспрепятственную доставку помощи, включая топливо и оборудование.

Представитель ООН также сообщил о росте числа смертей среди рожениц и новорожденных: с января по июнь 2025 года роды резко сократились, 220 матерей погибли — это в 20 раз больше, чем в 2022 году. Около трети младенцев рождаются недоношенными или с недостаточным весом, а 20 новорожденных умерли в течение суток после рождения.

Дюжаррик подчеркнул, что ограничения на ввоз помощи остаются главным препятствием для спасения жизней, и призвал открыть все КПП для восстановления поставок еды и лекарств.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, сотрудники гуманитарных миссий сами страдают от голода и истощения, а «массовое недоедание распространяется по всему сектору Газа».