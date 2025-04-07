ПОЛИТИКА
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В Бишкеке объяснили запрет никаба
Президент Садыр Жапаров заявил, что ношение никаба и паранджи в Кыргызстане запрещено решением муфтията, а государство обязано помогать в исполнении этих фетв
В Бишкеке объяснили запрет никаба
Президент Садыр Жапаров / User Upload
7 апреля 2025 г.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал запрет на ношение никаба и паранджи, подчеркнув, что соответствующее решение было принято муфтиятом и должно соблюдаться.

Он напомнил, что недавно в стране принят закон, регулирующий сферу религии. Теперь все вопросы, касающиеся прав верующих, переданы муфтияту и Совету улемов. Государственные органы не имеют права вмешиваться в религиозные дела.

«Муфтият выносит фетвы на основе Корана и хадисов. Они обязательны к исполнению по всей стране», — отметил Жапаров.

Отвечая на вопрос о хиджабе, никабе и парандже, президент заявил, что слово «хиджаб» по-кыргызски означает просто платок — традиционный головной убор женщин.

«Как женщина его надевает — ее личное дело. Главное — чтобы лицо было открытым», — подчеркнул он.

По словам Жапарова, никаб, при котором остаются открытыми только глаза, и паранджа, полностью закрывающая лицо, запрещены решением муфтията.

«Наши граждане обязаны соблюдать фетву муфтията. В наших традициях женщины никогда не носили паранджу, и не стоит превращать это в проблему», — сказал он.

Президент отметил, что сотрудники правоохранительных органов не должны останавливать женщин в платках с открытым лицом.

Что касается никаба и паранджи, то, по его мнению, запрет важен для обеспечения общественной безопасности.

«Это не инициатива властей — это правило, установленное муфтиятом. Государство должно помогать в обеспечении исполнения этих фетв», — подчеркнул Жапаров.

Он добавил, что по всем религиозным вопросам власти должны содействовать муфтияту.

Напомним, с января в Кыргызстане действуют поправки в законодательство, предусматривающие штраф в размере 20 тыс. сомов за ношение одежды, не позволяющей установить личность человека в учреждениях государственной власти и общественных местах.

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