ПОЛИТИКА
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Глава Дагестана призвал дружить с Азербайджаном
Меликов осудил провокации и напомнил о родственных связях народов на фоне дипломатического кризиса между Москвой и Баку
Глава Дагестана призвал дружить с Азербайджаном
/ Public domain
6 июля 2025 г.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что «определенные трудности» в отношениях между РФ и Азербайджаном могут быть решены «мирным путем» и «с уважением к интересам обеих сторон». Он подчеркнул, что Дагестан и Азербайджан связывает не только география, но и общая история, культура и родственные узы. «Именно в Дагестане азербайджанцы являются коренным народом», — подчеркнул он.

Меликов призвал не поддаваться эмоциям и провокациям: «Я обращаюсь ко всем: и к дагестанцам, и к нашим братьям-азербайджанцам — не дайте вбить клин между нами. Не опускайтесь до бытового национализма». По его словам, внешние силы не раз пытались дестабилизировать ситуацию в регионе «чужими руками», но безуспешно.

Заявление прозвучало на фоне резкого обострения между Москвой и Баку. Конфликт начался в конце июня после задержаний уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге, которых обвинили в тяжких преступлениях, совершенных в 2001–2011 годах. Двое задержанных скончались. Следственный комитет РФ указал на сердечную недостаточность, однако генпрокуратура Азербайджана заявила, что причиной стали множественные травмы и посттравматический шок. Возбуждено дело об убийстве и пытках.

На этом фоне в Баку прошли обыски в редакции «Sputnik Азербайджан», часть сотрудников арестована, власти сообщили также о раскрытии ОПГ из граждан России, причастных к наркоторговле.

МИД России вызвал посла Азербайджана, выразив протест из-за «недружественных действий», в том числе давления на российских граждан. В ответ азербайджанский МИД вызвал российского посла и обвинил Москву в этнической нетерпимости и гибели двух азербайджанцев.

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