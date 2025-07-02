ВОЙНА В ГАЗЕ
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Хакан Фидан встретился с делегацией ХАМАС
Турция продолжит поддерживать Палестину вплоть до ее деоккупации, заявил глава внешнеполитического ведомства
Хакан Фидан встретился с делегацией ХАМАС
Министр иностранных дел Хакан Фидан встречается с делегацией ХАМАС во главе с председателем Совета Шуры Мохаммедом Дарвишем. Фото: МИД Турции / Others
2 июля 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с делегацией палестинского движения ХАМАС во главе с председателем Шуры движения Мохаммедом Исмаилом Дарвишем в Анкаре.

На встрече обсуждались последние события в переговорах о прекращении огня и гуманитарная ситуация в охваченной войной Газе.

Фидан заявил, что приоритет Турции — остановить кровопролитие и как можно скорее обеспечить доставку гуманитарной помощи, подчеркнув, что недавняя региональная эскалация не позволит забыть о геноциде в секторе Газа.

Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что Палестина едина — включая Газу, Западный берег и Восточный Иерусалим, а Турция и впредь будет решительно защищать и поддерживать палестинское дело до полной деоккупации Палестины.

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