Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с делегацией палестинского движения ХАМАС во главе с председателем Шуры движения Мохаммедом Исмаилом Дарвишем в Анкаре.

На встрече обсуждались последние события в переговорах о прекращении огня и гуманитарная ситуация в охваченной войной Газе.

Фидан заявил, что приоритет Турции — остановить кровопролитие и как можно скорее обеспечить доставку гуманитарной помощи, подчеркнув, что недавняя региональная эскалация не позволит забыть о геноциде в секторе Газа.

Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что Палестина едина — включая Газу, Западный берег и Восточный Иерусалим, а Турция и впредь будет решительно защищать и поддерживать палестинское дело до полной деоккупации Палестины.