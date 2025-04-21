Россия обвинила Украину в срыве короткого пасхального перемирия всего через несколько часов после его начала.

Минобороны РФ утверждает, что украинские войска якобы 444 раза обстреляли российские позиции и совершили более 900 атак с помощью беспилотников в первый же день прекращения огня. По данным ведомства, в результате атак были убиты и ранены мирные жители, повреждена гражданская инфраструктура.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев не соблюдал перемирие с самого начала. По ее словам, Украина использовала американские установки HIMARS для ударов по приграничным российским объектам, в том числе по энергетической инфраструктуре.

«Киевский режим не соблюдал перемирие даже на Пасху», — отметила Захарова.

Украина в свою очередь также обвинила Россию в нарушении перемирия. По словам президента Владимира Зеленского, после кратковременного затишья количество атак со стороны РФ снова увеличилось. Он также отметил, что российские войска не только не прекратили, но наоборот нарастили атаки беспилотников и артиллерии утром православной Пасхи 20 апреля.

В 66-й механизированной бригаде ВСУ сообщили, что в районе Лимана российские войска использовали паузу для расчистки путей, по которым можно перебросить тяжелую технику.

Президент Владимир Путин объявил о 30-часовом прекращении огня в субботу, назвав его «проверкой готовности Украины к миру». Однако уже в воскресенье пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что продлевать его не планируется.

В Киеве с самого начала скептически отнеслись к перемирию, особенно на фоне заявлений администрации Трампа, угрожавшей выйти из переговоров без реального прогресса.

Зеленский назвал инициативу Путина пиаром и поставил под сомнение его контроль над армией.

«Пасха доказала: именно Россия — источник войны», — заявил украинский лидер. «Мы готовы к справедливому 30-дневному перемирию. Но Россия до сих пор не ответила».



