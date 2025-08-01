Американский спецпосланник Стив Уиткофф 1 августа приедет в Газу, чтобы лично оценить ситуацию с доставкой гуманитарной помощи. Его визит проходит на фоне резкой критики в адрес Израиля, который обвиняют в использовании голода как инструмента войны.
Уиткофф посетит районы раздачи еды вместе с послом США в Израиле Майком Хакаби — известным сторонником премьера Биньямина Нетаньяху и его ультраправой политики. Белый дом сообщил, что делегация составит план по увеличению поставок продовольствия и встретится с жителями Газы, чтобы услышать их свидетельства из первых уст. Сразу после визита спецпосланник доложит президенту Дональду Трампу и представит предложения по изменению механизма помощи.
Однако правозащитники опасаются, что визит станет «театральной постановкой» Израиля, чтобы доказать свою пропагандистскую версию о том, что в Газе якобы нет никакого голода. Ранее Нетаньяху публично отверг сообщения о том, что жители сектора умирают от голода, отметив, что в Газе «достаточно еды».
В качестве оружия пропаганды израильский МИД продемонстрировал фотографии загруженных фур с едой, ожидающих въезда в Газу. Однако правозащитники отмечают, что Тель-Авив подменяет факты: эти фуры ожидали въезда несколько недель, продовольствия в них не хватит, чтобы прокормить 2 млн жителей осажденного сектора.
Визит Уиткоффа пройдет на фоне трагических событий: за одни только сутки 31 июля израильские удары убили более 50 палестинцев. В тот же день в Газе умерли еще двое детей от голода. По данным Минздрава сектора, всего от недоедания уже погибли 154 человека, среди них — 89 детей. Утром 1 августа еще более 70 палестинцев пострадали при попытке получить еду у коридора Мораг, сообщила Aljazeera.
Ранее на этой неделе Дональд Трамп впервые публично признал, что в Газе наблюдается «реальный голод», вопреки заявлениям Биньямина Нетаньяху об обратном. ООН и независимые эксперты также подтвердили: «В Газе свирепствует страшный голод». Human Rights Watch прямо обвинила Израиль в совершении военных преступлений — использовании голода в качестве оружия.
«Израильские силы не просто морят палестинцев голодом — они стреляют в них, когда те пытаются добыть еду», — заявила Белкис Уилле, директор HRW по кризисам. Организация призвала остановить поставки помощи через GHF — структуру, поддерживаемую США и Израилем, — и немедленно открыть доступ гуманитарным организациям.