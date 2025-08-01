Американский спецпосланник Стив Уиткофф 1 августа приедет в Газу, чтобы лично оценить ситуацию с доставкой гуманитарной помощи. Его визит проходит на фоне резкой критики в адрес Израиля, который обвиняют в использовании голода как инструмента войны.

Уиткофф посетит районы раздачи еды вместе с послом США в Израиле Майком Хакаби — известным сторонником премьера Биньямина Нетаньяху и его ультраправой политики. Белый дом сообщил, что делегация составит план по увеличению поставок продовольствия и встретится с жителями Газы, чтобы услышать их свидетельства из первых уст. Сразу после визита спецпосланник доложит президенту Дональду Трампу и представит предложения по изменению механизма помощи.

Однако правозащитники опасаются, что визит станет «‎театральной постановкой»‎ Израиля, чтобы доказать свою пропагандистскую версию о том, что в Газе якобы нет никакого голода. Ранее Нетаньяху публично отверг сообщения о том, что жители сектора умирают от голода, отметив, что в Газе «‎достаточно еды»‎.