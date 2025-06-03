Служба безопасности Украины заявила, что в ночь на 3 июня ее силами были заминированы опоры Крымского моста. Утром же (около 05:00), по утверждению спецслужбы, приведена в действие взрывчатка мощностью порядка 1100 кг в тротилловом измерении.

В ведомстве уточнили, что «подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна», а сам мост теперь «находится в аварийном состоянии». Операция готовилась несколько месяцев и была проведена без жертв среди мирного населения; ее курировал глава СБУ Василий Малюк, уточняется в сообщении.

Малюк напомнил, что украинская спецслужба уже дважды атаковала мост — в 2022 и 2023 годах.

«Сегодня продолжили эту традицию уже под водой… Крымский мост — абсолютно законная цель, особенно ввиду того, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск», — цитируют украинские новостные агентства слова главы спецслужбы.

«Крым — это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ», — подчеркнул Малюк. По его словам, Киев рассматривает подобные объекты как легитимные цели, поскольку они обеспечивают российских военных на оккупированных территориях.

На мосту было перекрыто автомобильное движение рано утром во вторник, передавало российское государственное агентство «Интерфакс». В том же сообщении говорилось, что местные власти «призывают относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео».

«Не подтверждаем [подрыв]», — ответил представитель российской прокуратуры Крыма на вопрос издания URA.RU о подлинности сообщений о диверсии на мосту.

Напомним, что в октябре 2022 года грузовик со взрывчаткой уничтожил часть моста, обрушив ее в воду. Второй раз мост атаковали в июле 2023 года — тогда морские беспилотники разрушили несколько пролетов автомобильной части.

Тем не менее, как утверждают украинские же военные эксперты, разрушить Крымский мост полностью крайне сложно — из-за его массивной конструкции и защиты. К примеру, по словам эксперта Дениса Поповича, для этого потребовалось бы тактическое ядерное оружие. Его коллега Роман Свитан был более «оптимистичен» и заявлял, что полное выведение переправы из строя возможно с помощью массированной и комбинированной атаки баллистическими и крылатыми ракетами.

Крымский мост, соединяющий территорию РФ (Краснодарский край) с Крымом, был построен после 2014 года и открыт в 2018 году. Переправа стала символом российской аннексии полуострова.