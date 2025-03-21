ПОЛИТИКА
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Маск готовит вторжение в Китай?
Пентагон провел секретный брифинг для миллиардера по поводу военной агрессии против КНР
Маск готовит вторжение в Китай?
Илон Маск изучает возможности вторжения в Китай / Reuters
21 марта 2025 г.

Пентагон провел «сверхсекретный брифинг» для Илона Маска по военным планам США на случай войны с Китаем, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. 

По данным газеты, эта новость вызвала обеспокоенность по поводу влияния Маска и потенциального конфликта интересов. Однако после появления информации о встрече Белый дом и Пентагон поспешили опровергнуть сообщения о том, что Китай будет на повестке брифинга.

Издание выяснило, что военные собирались представить Маску детали стратегии США, включая ключевые цели и оперативные сроки вторжения в КНР. Встреча, которая должна была пройти в защищенном конференц-зале Пентагона «Танк», могла бы стать беспрецедентным расширением роли Маска за пределы его статуса простого чиновника.

При этом сама газета и ее собеседники не стали раскрывать, каким именно будет возможное военное вторжение США в Китай.

Однако после публикации NYT представители Пентагона изменили свою позицию. Глава Минобороны Пит Хегсет заявил, что утверждения о брифинге по китайским военным планам не соответствуют действительности, подчеркнув, что обсуждение будет касаться «инноваций, повышения эффективности и оптимизации производства».

Как глава SpaceX и Tesla, Маск имеет тесные финансовые связи как с Пентагоном, так и с Китаем. Его спутниковая сеть Starlink считается критически важной для обороны США, а его предложения по снижению военных расходов могут значительно повлиять на стратегию Пентагона. По данным официальных лиц, интерес Маска к закупкам вооружений мог стать причиной встречи. Например, отказ от авианосцев позволил бы сэкономить миллиарды, но если они играют ключевую роль в стратегии США, их сокращение может ослабить боеспособность. 

Эксперты по этике предупреждают: передача Маску доступа к засекреченной информации может представлять угрозу национальной безопасности. Будучи предпринимателем с интересами как в Вашингтоне, так и в Пекине, он может использовать знания о военных планах США в своих коммерческих целях, влияя на оборонные контракты.


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