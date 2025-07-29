28 июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что его правительство может пересмотреть отношения с Израилем — причем не только на уровне одной только Германии, но на уровне всего ЕС. Мерц не исключил, что Берлин поддержит общеевропейские санкции против Тель-Авива на фоне усиливающегося внутреннего и международного давления из-за ухудшающейся гуманитарной ситуации в Газе.

Выступая на пресс-конференции в Берлине, Мерц сообщил, что Германия оставляет за собой право поддержать жесткие ограничения против Израиля, включая приостановку Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем — оно регулирует торговые и политические отношения.

«Мы не исключаем таких шагов», — сказал Мерц, давая понять, что позиция Берлина может измениться, если Израиль не прекратит кровопролитие в Газе и не пропустить гуманитарную помощь.

До сих пор Германия блокировала призывы к пересмотру соглашения, несмотря на требования других стран ЕС принять меры в ответ на гуманитарную катастрофу в секторе и убийства тысяч палестинцев.

ФРГ традиционно считает поддержку Израиля своей исторической обязанностью после Холокоста. Однако Мерц сталкивается с усиливающимся давлением, в том числе внутри собственной коалиции. Некоторые представители Социал-демократической партии призывают к санкциям и прекращению поставок оружия.

Отвечая на вопрос о возможной приостановке экспорта вооружений, Мерц отказался от комментариев. Он отметил, что сначала обсудит ситуацию с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Мерц также заявил, что Берлин присоединится к международной операции по доставке гуманитарной помощи в Газу, организованной совместно с Иорданией, Великобританией и Францией. По словам канцлера, объем помощи будет ограничен, но «это вклад, который мы рады сделать».

Это заявление прозвучало на фоне сообщений о десятках погибших от голода и недоедания — их число растет ежедневно, особенно среди детей.

Шокирующие кадры истощенных людей усилили международное осуждение Израиля, даже со стороны его ближайших союзников, включая США. 28 июля президент Дональд Трамп также признал, что в Газе разразился страшный голод и потребовал от Израиля пропустить гуманитарную помощь в сектор — хотя израильский премьер Биньямин Нетаньяху до сих пор отрицает факт голода в Газе.



