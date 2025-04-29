Правительство меньшинства

На досрочных выборах в парламент Канады победила правящая Либеральная партия — 165 мандатов, однако ей придется формировать правительство меньшинства. Для абсолютного большинства необходимо было получить 175 из 343 мандатов, у либералов — 165. На втором месте Консервативная партия с победой в 147 округах. На третьем месте — Квебекский блок, заручившийся поддержкой в 23 округах.

Тем самым партия подтвердила традицию, сложившуюся в канадском парламенте, — либералы с 2015 года не могут получить большинство. Это уже четвертое подряд либеральное правительство Канады с 2015 года.

Досрочное голосование решили провести после того, как Джастин Трюдо на фоне торговой войны, объявленной в отношении соседней страны президентом США Дональдом Трампом, ушел в марте с поста лидера Либеральной партии и, как следствие, премьера. Его сменил Марк Карни.

После отставки Трюдо либералы находились в глубоком кризисе: их рейтинг рухнул до 16%, эксперты предрекали уверенную победу консерваторам. Но ситуация резко изменилась, когда в дело вмешался президент США Дональд Трамп и в марте ввел 25%-ные пошлины на канадские товары, а затем и на сталь с алюминием — ключевые статьи экспорта.

Трамп не пройдет

Помимо этого, американский лидер не раз выступал с инициативой превратить Канаду в 51-й штат США, поскольку, по его словам, «это позволило бы им значительно сэкономить на налогах и военной защите».

Лидер консерваторов Пьер Пуальевр до вмешательства Трампа был фаворитом. Ему всего 45 лет, при этом в политике он уже больше 20 лет. В 25 стал он депутатом, позже занимал министерские посты, а в 2022-м возглавил Консервативную партию. С тех пор Пуальевр не устает критиковать либералов, называя их «радикальными социалистами», и продвигает свою программу Canada First — что-то вроде местного аналога America First Трампа, за что получил прозвище «канадский Трамп».

Пьер Пуальевр уже признал поражение, а Карни в своей победной речи заявил, что старая эпоха дружбы с США закончилась. «Трамп пытается сломать нас, чтобы забрать наши ресурсы, нашу воду, нашу страну. Но этого не произойдет!» — пообещал лидер Либеральной партии.

Карни пообещал ответные меры, заговорил о снижении зависимости от США и даже отказался от традиционного визита в Вашингтон, выбрав вместо этого Европу. Его жесткая риторика «Мы не позволим Трампу диктовать нам условия!» явно пошла на пользу рейтингу.

Как писали западные СМИ, угрозы Трампа «вдохнули в канадцев новую гордость за свою страну — и это подействовало на либералов», «Карни победил благодаря Трампу — его фантазиям об аннексии», а также «Трамп стал главной темой этих выборов».

Лидер консерваторов Пьер Пуальевр до вмешательства Трампа был фаворитом

Помощь соседа

Глава либералов победил, поскольку занял жесткую позицию по вопросу импортных пошлин в Вашингтоне и заявил, что Канаде придется потратить миллиарды долларов, чтобы сократить свою зависимость от США. В своих выступлениях он подчеркивал, что его опыт решения экономических вопросов делает его лучшим лидером для взаимодействия с Трампом.

Огромную роль сыграли угрозы Трампа о введении пошлин и его комментарии, подрывающие суверенитет Канады, внезапно сделав лидерство и экономическое выживание страны определяющими вопросами кампании. Карни использовал это в своих интересах, выступая как против Трампа, так и против Пуальевра.

Он предупредил, что Канада находится в кризисном моменте, и часто пугал канадцев Трампом. Пуальевр гораздо реже упоминал имя американского лидера во время кампании, сосредоточив свое внимание на внутренних проблемах — стоимости жизни, кризисе доступности жилья и преступности, лишь нападая на либералов за их позицию по этим вопросам.

Происходящее в Канаде сильно ударило по экономике страны. В начале февраля канадский доллар достиг самого слабого уровня за последние два десятилетия, когда американский лидер впервые объявил о тарифах на импорт из Канады и Мексики.

С тех пор он восстановился, поскольку некоторые торговые ограничения были смягчены, а переговоры в основном были отложены до окончания выборов. С начала года канадская валюта выросла примерно на 4% по отношению к доллару США, поскольку инвесторы бегут из американских активов, однако этот рост меньше, чем у многих мировых валют.

На фоне сообщений о победе либералов на выборах канадский доллар вновь несколько ослаб по отношению к американской валюте.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов отметил, что пока неизвестно, получит ли партия Марка Карни полноценное большинство в парламенте.

«Как и предполагали, Трамп помог канадским либералам переломить тенденцию и выиграть выборы. На волне недоумения населения, вызванного наездами соседа, маятник качнулся к его антиподам. Так что «губернатором» в терминологии Трампа, судя по всему, снова будет либерал», — отметил эксперт.

Теперь, чтобы удержать власть, Карни придется договариваться с другими партиями. Как показывает история, кабинеты меньшинства в Канаде редко держатся дольше 2,5 лет, нельзя исключить, что уже в ближайшее время консерваторам представится возможность готовиться к новым выборам и взять реванш.