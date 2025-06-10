Администрация Дональда Трампа направит дополнительно еще около 2 тыс. военнослужащих Нацгвардии в Лос-Анджелес в ответ на протесты против иммиграционных рейдов. В общей сложности Белый дом перебросил в штат более 4 тыс. военных. Это крупнейшее вторжение Вашингтона в дела штата с 1960-х годов.

Власти Калифорнии назвали эти действия беспрецедентными и противозаконными, подчеркнув, что город используется как «испытательный полигон» для репрессивной политики Трампа. Это первое серьезное противостояние штата и президента, которое может вылиться в общенациональные погромы и стычки, отмечает CNN.

Протесты в Лос-Анджелесе и других городах США начались после массовых антимиграционных рейдов на предприятия швейной промышленности, на стройках и в ресторанах. По сообщениям CNN, федеральные агенты применяли бронетехнику, изолировали улицы и действовали без координации с местной полицией. Очевидцы сообщают о десятках случаев, когда военные атаковали мирных жителей, которые были явно безоружны.

Несмотря на применение слезоточивого газа и резиновых пуль, демонстранты продолжают выступления в Лос-Анджелесе и окрестностях. По данным полиции, за выходные были арестованы более 50 человек, большинство обвиняют в поджогах и нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что федеральные власти превысили полномочия, и подал иск с требованием прекратить размещение гвардейцев без согласования с штатом. Также он осудил угрозы со стороны Трампа, который ранее намекнул, что может арестовать губернатора и мэра.

Организации по защите прав человека сообщили о задержаниях без доступа к адвокатам и условиях содержания без воды и пищи. Представители юридических групп утверждают, что иммиграционная политика Белого дома нарушает права граждан и разрушает общественные институты.

Однако Fox News и прореспубликанские каналы отмечают, что действия Трампа направлены на сохранение правопорядка. По данным Fox News, большинство американцев поддерживают введение федеральных войск в Калифорнию.



