Служба государственной безопасности Латвии (VDD) возбудила уголовное дело против депутата Сейма Алексея Росликова после его выступления на русском языке в парламенте страны. Росликов, лидер оппозиционной партии «Стабильность», подозревается в «оказании помощи России» и «разжигании межэтнической вражды», сообщает VDD.

По данным ведомства, Росликова неоднократно предупреждали о недопустимости выступлений на русском языке и заявлений о необходимости «‎защищать русский язык»‎.

Поводом для возбуждения дела стало выступление Росликова на русском языке в ходе обсуждения парламентской декларации о преодолении последствий «русификации» в советский период.

Росликов заявил: «Русский язык — наш язык!» — и, по данным СМИ, сопроводил это жестом, который другие парламентарии расценили как оскорбительный. Депутата немедленно отстранили от участия в заседании и вывели из зала.

В своем кратком выступлении депутат подчеркнул: русскоязычные граждане составляют значительную часть населения страны и активно участвуют в ее развитии. По его словам, правовые меры в Латвии, ограничивающие использование русского языка, наносят ущерб семьям и усиливают социальное напряжение.

Кремль отреагировал через пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который назвал реакцию Сейма «предсказуемой».

Это не единственный пример жесткой языковой политики. В сентябре 2024 года парламент Латвии запретил использование русского языка в интерфейсе банкоматов. Отныне возможны только латышский, латгальский и официальные языки Евросоюза.

С 2022 года Латвия постепенно исключает русский язык из школьных программ. Согласно новому закону, с 2025 года преподавание полностью перейдет на латышский язык. В школах с преимущественно русскоязычными учащимися это вызвало сложности. В Риге, например, в районе Даугавгривы оценки учеников заметно снизились, пишут латвийские СМИ.

По последним данным, в Латвии в 2024 году проживало около 437 тыс. этнических русских. Они составляют примерно 24,1–25,6% населения страны, причем особенно много их в городских районах, например в столице Риге, где они составляют от трети до почти половины населения.



