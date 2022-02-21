Россия признает независимость ОРДЛО. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин и сообщил о нем в обращении к россиянам.

«Ситуация в Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении», — сказал Путин в обращении к россиянам, которое в хронологии Кремля предшествовало заявлению о признании независимости ОРДЛО.

По словам президента РФ, для России Украина — не просто соседняя страна, а неотъемлемая часть истории, культуры, духовного пространства. «Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами кровными, семейными узами», — сказал Путин.

Он также заявил, что Украина была создана большевиками после «переворота 1917 года», и ее «автором и архитектором» был Владимир Ленин. «Украину можно назвать именем Владимира Ильича Ленина», — сказал президент РФ.

«Украинские власти стали изначально строить государственность на отрицании всего, что нас объединяет», — выразил свое мнение Путин.

Президент РФ заявил, что «украинцы понимают, что их страна находится даже не под протекторатом, а сведена до уровня колонии с марионеточном режимом». «Продолжается курс на дерусификацию и ассимиляцию. Верховная Рада безостановочно принимает законодательные акты. <…> Закон о так называемой люстрации позволил разобраться с неугодными государственными служащими», — перечислял глава российского государства.

От разговора об отношениях Украины и России Путин перешел к перечислению претензий ко всему «так называемому цивилизованному миру», западным странам и НАТО.

После обращения к россиянам Кремлем были продемонстрированы кадры подписания Путиным соглашения о независимости ОРДЛО, а также договоры о дружбе и взаимопомощи в присутствии главарей сепаратистских образований на неподконтрольных Киеву территориях — Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, которые ранее 21 февраля обратились к Путину с просьбой признать независимость ОРДЛО.

В понедельник также Кремль показал кадры заседания Совета безопасности России, в ходе которого предложение признать сепаратистские образования в Донбассе поддержали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, премьер-министр Михаил Мишустин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак и другие члены Совбеза.

Обе палаты российского парламента уже назначили на 22 февраля внеочередные заседания, чтобы ратифицировать «договоры о дружбе» с сепаратистскими образованиями на территории Украины. Как сообщил источник «Ведомостей» в нижней палате, в заседании примет участие глава МИДа Сергей Лавров.