Российский Минфин засекретил новый этап пенсионной реформы. Однако эксперты уверены, что дело идет к планомерному отказу от модели социального государства, что подразумевает отказ от государственной системы пенсионного обеспечения. Разрабатывающий новые законодательные инициативы Минфин, вероятнее всего, хочет, чтобы россияне сами формировали себе «подушку безопасности» на старости лет. Этот проект, который можно было бы назвать «ваша старость — ваши проблемы», они внесут уже в текущем году. Ученые и общественность негодуют: большинству работающих сегодня не на что строить свое пенсионное будущее.

Секрет перед выборами

Из всех законодательных инициатив это единственный законопроект, у которого гриф «секретно». Почему было принято такое решение, ведомство Антона Силуанова не поясняет. Зато министр финансов РФ акцентирует: «Мы сейчас работаем вместе с Банком России, у нас здесь, слава богу, общая позиция».

Однако, согласно утечкам из правительственных коридоров, речь с большой долей вероятности идет о проекте добровольных пенсионных накоплений для россиян. «Скорее всего, начнут реализовывать концепцию, когда гражданам предоставят возможность самостоятельно накапливать пенсионные взносы, а государство при этом будет предоставлять определенные налоговые льготы», — предположил проректор «Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. «Государство будет гарантировать минимум, это будет минимум физиологического выживания, — уточняет телеграмм-канал ShaltayBabay, позиционирующий себя как «главный политический канал Поволжья». — Все остальное человек должен сам себе сформировать. Вот только большинству работающих сегодня строить свое пенсионное будущее не на что».

Посему о новой пенсионной реформе власти и не говорят открыто. «Чтобы это преждевременно не подвергалось критике, — считает профессор Сафонов. — Тема пенсионной реформы достаточно болезненна в общественном сознании и поэтому чиновники стараются раньше времени, до того, как закон будет окончательно сформулирован, обсужден в ведомствах, не выносить его на обсуждение граждан. Особенно в предвыборный период».

Четвертый год подряд

Однако общественность уже негодует: все предыдущие инициативы Минфина и ЦБ по пенсионной реформе провалились. Ни одна из целей не достигнута. «Власти не ответили на уже имеющиеся вопросы, а хотят реализовать новый проект», — подчеркивает профессор НИУ ВШЭ Евгений Гонтмахер. Журналист Юрий Пронько уточняет, что в целом «делают они это уже четвертый год подряд».

Действительно, «умы монетарных властей» продолжают волновать накопления в рамках обязательного пенсионного страхования, на формирование которого работодатели до 2014-го отчисляли 6% из фонда оплаты труда. Восемь лет назад на уже накопленные на счетах средства, а это три триллиона рублей, был объявлен мораторий, который до сих пор не сняли. По отношению к этим деньгам власти используют обтекаемый термин «заморозили», а вот пресса использует более четкое определение — «изъяли у населения» и «забрали у людей».

Профессор Александр Сафонов сообщил, что «замороженные» средства можно будет перенаправить в негосударственный пенсионный фонд. Он также заявил, что новый проект призван именно переложить деньги в НПФ, а не решить вопросы государственной страховой системы.

У людей нет денег

Профессор ВШЭ Гонтмахер тоже весьма скептически относится к действиям Минфина и Центробанка и считает, что доверие россиян к пенсионным реформам серьезно подорвано, особенно из-за постоянных изменений в части выплат и тех самых изъятых триллионов. «Они так и не объяснили, что будет с «замороженной» с 2014 года частью пенсионных накоплений. Пока мы знаем, что мораторий продлили до 2024 года включительно, но всем хотелось бы понимать, что будет с этим проектом дальше», — говорит эксперт.

«В отношении накопительных пенсий власти постоянно меняли правила игры, исходя из собственных интересов и не спрашивая людей, что им лучше, — акцентирует доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. — Разумеется, у населения сложился стойкий скептицизм насчет всех реформ этой сферы». Поэтому сейчас мало принять законопроект, говорит кандидат экономических наук, нужно восстановить доверие к пенсионным накоплениям: «А на это уйдут годы».

Кроме того, властям стоит учитывать тот факт, что в условиях низких зарплат у подавляющего большинства работников действительно нет денег, чтобы из своего скромного бюджета платить куда-то еще, причем на протяжении десятилетий. «Предложение положить молодому человеку на счет 10 тысяч рублей выглядит странной полумерой. Нужно 1 миллион рублей при нормальном подходе положить — вот тогда человек призадумается о судьбе этого капитала и захочет как-то поучаствовать в увеличении этих денег, преумножить их, чтобы на пенсии получить достаточный доход», — рассуждает Гонтмахер.

Государство себе же роет яму

В решении пенсионной проблемы отсутствует системный подход, подчеркнул руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич. «У нас «бьют по хвостам». Сначала поднимают пенсионный возраст, теперь думают о том, что делать с накопительной частью. Но глобально, в целом решать главную проблему — найти источники для нормального формирования ПФР, никто не хочет», — уверен Бабич.

Он напоминает, что «значительная часть населения, работающего и получающего доход, не является плательщиками пенсионных взносов по причине огромного «черного» и «серого» рынка труда». Кроме того, самозанятые, которых уже миллионы, платят в ПФР минимум, буквально копейки. Гораздо меньше, чем работник у нормального работодателя. Ведь взнос самозанятых фиксированный и небольшой. А пенсии они будут получать нормального размера, как все.

«Это не в пику самозанятым. Понятно, что люди выживают, как могут. Раз закон позволяет… — уточняет Бабич. — Но государство ведь само себе роет яму. Да еще и зачастую способствует тому, что нечистоплотные работодатели переводят классическую трудовую занятость в самозанятость, снижая взносы».

Повышение пенсионного возраста в 2018-м подавалось под предлогом будущего роста пенсий. «Это был пробный шар, который наравне с монетизацией льгот был пущен для проверки — до каких пор будут терпеть граждане старшего поколения, — пишет ShaltayBabay. — В реальности никакого роста пенсий не произошло, а сам факт повышения возраста выхода на пенсию продолжает вызывать бурное негодование в обществе».

И снова виновата пандемия

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что главным виновником низких пенсий россиян остаются «черные полосы в развитии». «Безусловно, какие-то негативные периоды, черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, действительно, тормозят нас в желании повышать благосостояние пенсионеров», — сказал Песков. Он уточнил, что речь идет об экономических кризисах, с которыми сталкивается весь мир и Россия, а также пандемии коронавируса.

«Но сколько еще таких черных полос ждет страну на линии горизонта, — риторически спрашивает журналисты. — Проблемы самопровозглашенных республик Украины, к примеру, тоже оплатит тощий кошелек рядового россиянина».

Кстати, о трех триллионах, которые власти изъяли у населения в прошлый приступ реформаторства. «У людей сейчас остаются эти счета, деньги с них продолжают инвестироваться, но сами счета не пополняются. С финансовой точки зрения, это абсурд», — комментирует профессор НИУ ВШЭ Евгений Гонтмахер. А профессор Финуниверситета при Правительстве РФ Александр Сафонов, между прочим, бывший замминистра здравоохранения и социального развития РФ, полагает, что властям невыгодно «размораживать» те самые деньги, потому что тогда «может произойти их массовый отток из ВЭБа», государственного инвестиционного банка, что обернется для него «дырой» в сотни миллиардов рублей и резким падением капитализации. «Властям это абсолютно не нужно».