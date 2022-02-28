Санкции Европейского союза повлияют на российскую нефтеперерабатывающую отрасль, пишет РБК. Ограничения были введены в субботу, 26 февраля: тогда из европейских стран в Россию запрещено было ввозить оборудование для нефтепереработки, включая агрегаты для производства ароматических углеводородов, реакторы гидрокрекинга, технологии производства водорода, установки полимеризации, термического крекинга и прочее. Также были запрещены ремонт и обслуживание подобного европейского оборудования. Целью ограничений Евросоюз называл «делать невозможным модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов».

Годовой экспорт из Евросоюза в Россию оборудования для нефтепереработки составляет €1,3 млрд (в среднем за последние три года), следует из данных Eurostat. В прошлом году европейские страны поставили в Россию такой продукции на €1,34 млрд, а крупнейшими поставщиками стали Германия (€670 млн) и Италия (€118 млн).

Планы по модернизации нефтеперерабатывающих заводов были подтверждены весной 2021 года. Тогда Минэнерго заключило с нефтяными компаниями соглашения о модернизации 14 НПЗ и строительстве новых мощностей по производству топлива. Согласно подписанным документам, нефтяники должны реконструировать и ввести 30 технологических установок вторичной переработки нефти, вспомогательных установок и объектов общезаводского хозяйства. Это позволило бы увеличить производство бензина на более 3,6 млн т в год и нарастить выпуск дизельного топлива более чем на 25 млн т в год.

По словам опрошенных РБК экспертов, абсолютно критическими для отрасли последствия санкций не будут. Основная часть оборудования для первичной переработки нефти (разделения сырья на фракции за счет физических процессов) — российская, заявил изданию вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев, а для вторичной переработки нефти российских НПЗ используется много импортного оборудования, но его можно заменить на российские аналоги. С ним согласился руководитель кафедры переработки нефти в РГУ нефти и газа им. Губкина Владимир Капустин: по его словам, основную часть запрещаемого к ввозу оборудования удастся заместить на отечественном рынке или приобрести в Китае.

Однако, по словам Капустина, тяжелыми для отрасли могут оказаться санкции ЕС на поставку оборудования для нефтехимии, особенно установок для полимеризации. «К сожалению, эти установки базируются в основном на импортных технологиях и оборудовании», — заявил эксперт. По его мнению, установки полимеризации по силам копировать на российских заводах, но придется действовать, как китайцы, без учета европейских лицензий.

Ранее Белый дом заявлял, что санкции против России не направлены на то, чтоб пресечь поставки энергоресурсов на мировые рынки. При этом власти США отмечали, что стремятся ограничить возможности Москвы в сфере добычи нефти и газа в долгосрочной перспективе. «Наши меры не были разработаны с целью того, чтобы каким-либо образом нарушить нынешние поставки энергоресурсов из России в остальные страны мира, — сказал тогда замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх. — Что же касается долгосрочных производственных возможностей России, то мы стремимся ослабить эти возможности, но в краткосрочной перспективе ничего [не планируется] в отношении энергетики».