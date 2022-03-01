История вопроса

Будапештский меморандум был принят 5 декабря 1994 года. Под Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия стоят подписи лидеров четырех ядерных держав.

От Украины как от страны, отказывающейся от своего ядерного статуса, документ подписал Леонид Кучма, от стран-гарантов: Великобритании – Джон Мейджор, США – Билл Клинтон и от России – Борис Ельцин. Другие страны с военным ядерным потенциалом, а именно Франция и КНР, подписали с Украиной отдельные соглашения о гарантии безопасности. На момент провозглашения независимости в 1991 году Украина обладала третьим по величине ядерным арсеналом в мире. А это стратегические боеголовки (1900 шт.), межконтинентальные баллистические ракеты (176 шт.) и стратегические бомбардировщики (44 шт.).

На Западе вызывало беспокойство, что такой потенциал может оказаться не в тех руках. Уровень коррупции в Украине 90-х просто зашкаливал. Другие ядерные державы опасались, что на этом фоне существовала гипотетическая угроза продажи части арсенала террористическим организациям.

Серьезные опасения вызывала именно коррупция и недоверие к новым украинским властям в плане сохранения ядерного потенциала, а вовсе не угроза Украины своим ядерным оружием всему остальному миру. Также важно помнить и понимать, что Украина 90-х все еще была ближе к Москве, чем к Западу и жила с оглядкой на Кремль в значительно большей степени, чем сейчас.

Стратегически Запад понимал, что почивший ядерный монстр СССР вполне может реинкарнироваться в новый союз ядерных держав и на выходе получится тот же самый СССР, ведь ядерное оружие оставалось еще в Беларуси и Казахстане.

Экономическая ситуация, а теперь и история тридцатилетней независимости Украины показывает, что опасения Запада были небезосновательны. До сих пор коррупция в Украине остается одним из камней преткновения как на пути евроинтеграции, так и на пути вступления в НАТО. Стремление обезопасить мир от распространения ядерного вооружения путем добровольного отказа от него слабых на тот момент стран был на руку Западу, но поставил под угрозу само существование независимости этих государств в будущем.

Требуя отказаться от ядерного потенциала взамен Украине предложили некие гарантии безопасности. Прежде всего это гарантии территориальной целостности. Однако еще на момент подписания меморандума Франсуа Миттеран предупреждал о том, что выполнен он не будет.

Это не говорит о прозорливости экс-руководителя Франции, это говорит о том, что сам Меморандум не содержит никаких санкций в отношении нарушившей договор стороны. Фактически это своеобразное честное слово, которое держится только на воле давшего.

Будучи президентом Украины, Виктор Ющенко в свое время поднимал вопрос о пересмотре условий меморандума, однако это не нашло отклика среди стран-подписантов. Как показали события 2014 года, гарантии, данные в рамках Будапештского меморандума по вопросу сохранения территориальной целостности Украины, не работают.

Александр Турчинов (секретарь СНБО Украины 2014-2019) в 2015 году, когда Украина вынуждена была подписать невыгодные Минские соглашения, напомнил о Будапештском меморандуме и заявил, что разоружение тогда было бессмысленно, обвинив в несоблюдении обещаний все страны-гаранты.

Российская Федерация, одна из подписантов Меморандума, аннексировала украинский Крым, а также спровоцировала военный конфликт на Донбассе. Спустя восемь лет, нарушив границы, закрепленные в двусторонних договорах, Россия фактически официально 22 февраля 2022 года ввела свою армию на территорию Украины.

Что сказал Зеленский?

В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности, Владимир Зеленский заявил, что поручил МИДу инициировать консультации стран-гарантов Будапештского меморандума. Таким образом, это будет четвертая инициатива Украины с 2014 года.

Предыдущие три обращения остались без ответа. Президент подчеркнул, что если консультации снова не состоятся или по их результатам не будет предоставлено реальных гарантий безопасности для страны, то Украина будет иметь право подвергнуть сомнению пакетные соглашения 1994 года.

Комментируя слова главы государства, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что на данном этапе обострения ситуации и фактического выхода из соглашения Россией Украина должна получить четкие гарантии безопасности от других стран. После признания Российской Федерацией незаконных образований на территории ОРДЛО МИД направил официальные запросы с требованием незамедлительных консультаций между Украиной и странами-участницами Будапештского соглашения.

На эти слова президента Зеленского отреагировала посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, отметив, что формат меморандума не имеет юридических обязательств.

В России заявления президента Украины Владимира Зеленского были истолкованы, как намерение Украины вернуть себе статус ядерной державы, чего не было сказано ни Зеленским, ни украинским МИДом. Однако, выступая на Совете безопасности РФ министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Украина имеет все возможности для создания ядерного оружия. И теперь уже Россия должна опасаться ядерного соседа.

Учитывая оторванную от всех реальностей речь президента РФ Владимира Путина, предшествующую заявлению о признании независимости оккупированных анклавов на Востоке Украины, верить в эти заявления представляется крайне нецелесообразным.

Может ли Украина стать ядерной державой?

Тема возвращения себе статуса ядерной державы время от времени поднимается в Украине разного рода и уровня компетентности политиками и экспертами.

Что же реально может Украина или что может Украина теоретически, а что практически?

Теоретически возможности для создания ядерного оружия у Киева есть. Конечно, количество специалистов в области ядерного вооружения в современной Украине значительно меньше, чем во времена СССР, однако они существуют и привлечь их не проблема. Средства доставки ядерного заряда найти тоже не так сложно. Как минимум, это «Точка-У», обладающие дальностью в 100 километров. Также для доставки ЯО возможно переоборудовать стоящие на вооружении Украины самолеты Су-27 и МиГ-29.

Конечно, мощности ракетостроения сейчас в Украине нельзя сравнить с периодом СССР, однако они активно развиваются с 2014 года, в том числе и на фоне российской агрессии. Во всяком случае инвестирование в эти отрасли дают теоретическую возможность работы в области разработки ядерного вооружения.

Таким образом Украина располагает кадрами, технологиями и мощностями. Остается закрыть вопрос с сырьем.

А вот тут сразу возникают проблемы. Своего сырья у Киева нет. Да, в Украине добывают уран в Кировоградской области для атомных станций, однако это не обогащенный уран, необходимый для ядерного оружия. «Мирный атом — вот наша цель», как любил говорить академик Курчатов, добавляя далее: «Бомбы — только вынужденная необходимость».

Теоретически и обогащением сырья можно заниматься, если поставить цель. Но только теоретически. Как объясняет профессор Института международных отношений Киевского Национального университета им. Т. Шевченко Сергей Галака, украинские реакторы для военной промышленности не подходят. И даже если бы это было возможным, то тайно запустить подобный процесс невозможно. Очень быстро он станет явным, и та же РФ способна на организацию кибер- и диверсионных атак, что станет серьезной угрозой уже для самой Украины.

Теоретические фантазии российского авторства разбиваются о самый важный практический аргумент — занявшись разработкой ядерного оружия, Украина моментально теряет западных союзников и становится политическим изгоем для всего демократического мира с последующей изоляцией. Достаточно вспомнить примеры стран с «грязным» ядерным оружием. Возможно, пропагандистские заявления министра обороны России Сергея Шойгу как раз и направлены на то, чтобы попытаться поссорить Киев с союзниками, стратегически ослабить оппонента.

Цель же Украины — полноценное членство в клубе демократических, развитых, цивилизованных и договороспособных стран. Таким образом, заявления представителей российской власти рассчитаны на непритязательное население РФ, для которых заявить о своей условной мощи важнее всего.

В мюнхенском заявлении Владимира Зеленского о возвращении ядерного статуса Украине нет ни слова. Однако он акцентирует внимание на том, что документы-меморандумы подобного рода не работают. В связи с этим и новыми агрессивными действиями Кремля против Украины необходим пересмотр таких форматов.

Такой публичный ход украинского президента стоит рассматривать как акт привлечения внимания к проблеме, которая на сегодняшний день уже не является только украинской. Масштабы конфликта вышли далеко за рамки двусторонних отношений России и Украины и требуют фундаментальных, действенных гарантий всего мирового сообщества.

Российская Федерация угрожает миропорядку, диктует условия как минимум европейским странам и позволяет себе энергетический шантаж целого континента. Теперь любая страна в любой точке мира, получая какие-либо гарантии от Российской Федерации, должна помнить о том, как много гарантий она дала Украине и что из этого получилось.