В Белом доме увидели признаки того, что КНР не хочет оказывать России тотальную поддержку в ее агрессии против Украины. «Китай склонен уважать мощь санкций США, — заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации президента Джозефа Байдена. — Это действительно было бы неудачным сигналом с точки зрения того, как мир видит Китай, если бы он дал молчаливое или явное согласие на вторжение России в суверенную страну в сердце Европы». По словам чиновников Белого дома, Пекин рискует своей репутацией в европейском сообществе.

До настоящего момента китайские власти на уровне публичных заявлений действительно пытались внести максимум неопределенности в то, на чьей они стороне. Как заявил накануне постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, его страна выступает за скорейшее начало прямых переговоров между Россией и Украиной. «Китай поддерживает и приветствует все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и приветствует скорейшее начало прямого диалога и переговоров между Россией и Украиной», — отметил дипломат.

Британская Financial Times характеризует курс председателя Китая Си Цзиньпина в контексте последних событий как стратегию «пророссийского нейтралитета», которая требует от местной дипломатии интенсивной словесной гимнастики, чтобы, с одной стороны, не оттолкнуть от себя мнительный Кремль, но с другой — не изменить декларируемому Пекином принципу невмешательства во внутренние дела государств и принципу неиспользования силового сценария.

Перетянуть на свою сторону

Сейчас администрация Байдена сконцентрирована на том, чтобы извлечь выгоду из любых разногласий между Москвой и Пекином, говорят высокопоставленные источники Wall Street Journal. По их словам, ситуация вокруг наступления России на Украину — это возможность заставить КНР сделать выбор между поддержкой своего партнера и сохранением ценных экономических связей с Западом. В Вашингтоне рассчитывают, что такие экономические меры против Москвы, как ужесточение контроля за экспортом технологий, потенциально могут ударить по Пекину.

В Вашингтоне, кроме того, ожидают, что санкции и другие меры, которые вводятся в ответ на российскую оккупацию, послужат Си серьезным сигналом о том, с чем он и его окружение могут столкнуться, если против Тайваня будет использован силовой сценарий под соусом так называемой «специальной операции».

Российская сторона пока что пытается убедить всех, что она не одна на фоне реализации экспансионистских планов. Выступая в эфире телеканала «Россия 1», официальный представитель российского МИД Мария Захарова заметила, что у Кремля, «конечно, есть» друзья и сторонники. «Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Тех, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. В частности, Китай. Вы же видите эту реакцию», — красноречиво заметила споуксвумен.

Однако практика соблюдения западных санкций показывает другое. Два крупнейших китайских банка уже ограничили сделки на покупку российского сырья. В частности, Bank of China и ICBC перестали выдавать аккредитивы покрытия соглашений с сырьевыми экспортерами из РФ. ICBC полностью остановил обслуживание поставок в долларах, но в некоторых случаях выдает аккредитивы на сделки в юанях. Как отмечают наблюдатели, для любого подобного решения банковским структурам требуется одобрение высшего руководства КНР.

Антимодель поведения

Как заявил TRT на русском адъюнкт-профессор колледжа Везалия (Брюссель) Гай Бертон, Китай был несколько застигнут врасплох российским вторжением в Украину. «Что было интересно, так это увидеть язык, который китайцы использовали на прошлой неделе. Пресс-секретарь МИД прибегла к стандартной линии, что Запад способствовал кризису до вторжения, но когда дело дошло до голосования в ООН в пятницу, где осудили Россию и потребовали ее ухода, Китай воздержался. Вряд ли это признак сильной поддержки», — рассуждает аналитик.

В то же время Бертон выразил уверенность, что Пекин внимательно следит за российским вторжением по ряду своих причин. «Во-первых, следует отметить международную реакцию, которую оно вызвало, — пояснил аналитик. — Если или когда он попытается сделать что-то подобное в отношении Тайваня, он не будет действовать так неуклюже, как Москва». Это означает для Пекина необходимость ужесточения своего casus belli (формального повода для войны), чтобы он не выглядел столь откровенно эгоистичным, как это было у российского руководства, отметил эксперт.

Кроме того, Бертон считает, что КНР извлечет военные уроки в отношении наращивания сил и обеспечения их достаточного снабжения для длительного противостояния. «Как отмечают некоторые наблюдатели, наращивание Россией сил на границах означало, что они израсходовали свою энергию еще до того, как начали движение, — обратил внимание аналитик. — В связи с этим китайцы (вместе с западными военными), вероятно, отмечают для себя, как действуют русские, чтобы пересмотреть любые планы в отношении Тайваня».

Учитывая ошибочное мнение российских властей по поводу того, что многие украинцы будут приветствовать идею переброски в Украину войск РФ, это может заставить Пекин переосмыслить, как лучше заранее изменить отношение общественности на Тайване, допустил Бертон.

«Я сомневаюсь, что китайцы хотят попасть в чрезвычайно враждебную среду, в которой все население противится их присутствию. Даже если они захватят остров, они вполне могут столкнуться с продолжающейся оккупацией и кровавым мятежом», — пояснил собеседник TRT на русском.

Асимметрия отношений

Отвечая на вопрос, могут ли последние события углубить зависимость России от Китая, Бертон обратил внимание на подкаст для журнала Spectator, в котором не так давно принял участие российский эксперт Александр Габуев. Согласно прозвучавшим в нем оценкам, экономические отношения между Китаем и Россией очень дополняют друг друга, учитывая добычу нефти и газа в России и растущие потребности Китая в энергии. Но между ними существует асимметрия: Россия нуждается в китайских закупках больше, чем КНР в российских поставках.

Габуев отмечает, что при этом асимметрия пока не выглядит чрезмерной: просто она чуть больше отвечает интересам Китая, чем России. По этим оценкам, при нынешней траектории через 10-15 лет это может привести к тому, что Китай будет иметь значительно большее влияние на Россию. Бертон отмечает, что соответствующий экспертный прогноз был сделан до начала российского полномасштабного вторжения в Украину. А теперь же ситуация ускоряется и демонстрирует большие сдвиги. И в политике, и в экономике.

«Временные рамки для этого вполне могли сузиться. Особенно если российское вторжение затянется, а санкции начнут действовать, оставляя Путину меньше времени и пространства для выбора альтернативного пути», — резюмировал собеседник TRT на русском.