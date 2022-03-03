К 8 марта дайверы в Новосибирской области установили на дне мраморного карьера Абрашино самодельную Эйфелеву башню, пишет «Сиб.фм».

В дайвинг-центре «Акваланг» изданию сообщили, что конструкцию собрали на льду и подготовили к погружению, она простоит на поверхности до 12 марта, а затем ее опустят на дно. Высота самодельной Эйфелевой башни составляет пять метров, и ее предполагается погрузить на глубину около восьми метров. Также в дайвинг-центре рассказали, что на карьере хотят построить еще несколько похожих объектов, между которыми будут оставлены проходы.

«Теперь у нас есть кусочек Парижа, и романтичные погружения станут еще более атмосферными», — сообщили в дайвинг-центре. «Необычную идею уже оценили пользователи социальных сетей, — говорится в публикации «Сибкрай.ru». — Некоторые новосибирцы, которые ранее не ныряли с аквалангом, заявили, что готовы сделать это впервые для того, чтобы увидеть памятник архитектуры под водой».

Региональные издания писали, что 12 февраля в Новосибирской области стартовал фестиваль иглу «Город эскимосов», на котором сибиряки могли научиться строить снежные жилища.

Ранее стало известно о скандале на выборах символа Новосибирска. Тогда администрация президента поручила мэрии города не допустить победы орангутана Бату в голосовании на выборах новогоднего талисмана города, так как за него проголосовал сторонник Алексея Навального Сергей Бойко. Кроме Бату, в качестве кандидатов выступили животные местного зоопарка: манул Айша, амурский тигр Макс, снежный барс Саян и белая медведица Шилка.

«Почему символом Новосибирска не может быть обезьяна? Тут я слышу критику, что обезьяны не живут в Новосибирской области, но дело в том, что и белые медведи не живут в Новосибирской области. На фоне всего в Новосибирске, я считаю, что орангутан — это прямо абсолютно лучший вариант. Поэтому призываю поддержать орангутана», — так оппозиционер прокомментировал свое решение поддержать орангутанга. Впоследствии голосование было остановлено по решению властей.