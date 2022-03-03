Жена генерального директора «Первого канала», актриса Софья Эрнст в своем Instagram прокомментировала войну в Украине. «Больно, страшно, мысли только об одном — когда же это все закончится <…> Украина… Как же нам горько. Мы плачем каждый день о тебе», — сообщила она.

Актриса добавила, что премьера спектакля «Анна» по роману Льва Толстого «Анна Каренина», которая должна была состояться 3 и 4 марта, «переносится на мирное время, которое, мы верим, наступит очень скоро». В том же посте Эрнст прорекламировала бренд дорогих ювелирных украшений Mercury, который поблагодарила за партнерство.

Ранее в поддержку войны в Украине в письме высказались 110 российских деятелей культуры, в том числе актеры и депутаты Госдумы Николай Бурляев и Дмитрий Певцов, писатель Захар Прилепин (отказался от депутатского мандата) и другие. В письме они заявили, что «кровопролитие — это страшно, но промедление было бы подобно смерти, уничтожению нашей страны».

Выступивших против спецоперации в публичном поле гораздо больше: ранее TRT на русском сообщал о письме священников против «братоубийственной войны» в Украине. К моменту написания новости его подписали 253 священнослужителя, их число продолжает расти. «В ожидании Прощеного воскресенья мы напоминаем о том, что врата райские отверзаются всякому, даже тяжело согрешившему человеку, если он попросит прощения у тех, кого он унизил, оскорбил, презрел, или же у тех, кто был убит его руками или по его приказу, — говорится в обращении. — Нет другого пути, кроме прощения и взаимного примирения».

Также против войны с Украиной высказались многие представители общественности, в том числе юристы и адвокаты, лауреаты Нобелевской премии, представители сферы культуры, некоторые из парламентариев Госдумы и муниципальные депутаты.

Также группа российских ученых и бизнесменов организовала Антивоенный комитет России, целью которого является «борьба с «диктатурой» Владимира Путина, развязавшей войну в Украине». В него вошли экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, экономисты Сергей Алексашенко и Сергей Гуриев, историк и академик РАН Юрий Пивоваров, историк Владимир Кара-Мурза, политик Дмитрий Гудков, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель Виктор Шендерович, журналист Евгений Киселев.

«Будучи гражданами Российской Федерации, мы против своей воли оказались ответственными за нарушение международного права, военное вторжение и массовую гибель людей. […] Мы несем моральную ответственность за то, что не смогли предотвратить войну, что допустили вероломное нападение российских войск на соседнюю страну. Но непосредственные участники вторжения — разрабатывавшие план генералы и политическое руководство России — должны быть названы военными преступниками», — сказано в обращении представителей комитета.