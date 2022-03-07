Многие крупные российские компании в последнее время вынуждены были перейти с зарубежных облачных сервисов на отечественные, пишет РБК. Об этом изданию рассказали представители российских «облаков».

Так, по словам директора по продажам Linxdatacenter Романа Шулимова, они видят рост числа заявок как от уже существующих, так и от новых клиентов. «Очень много заявок идет на миграцию данных и ИТ-систем с различных зарубежных облачных площадок в Россию в целях локализации, — пояснил он. — Что будет с доступностью зарубежных, особенно западных, публичных облаков, неясно, поэтому критически важную для бизнес-процессов информацию и инфраструктуру переносят в превентивных целях».

Также о росте количества заявок в три раза за последнюю неделю рассказал РБК основатель и гендиректор компании O2xygen Павел Кулаков.

По оценке пресс-службы VK (бывшая Mail.ruGroup), в последние дни количество пользователей «Облако Mail.ru» выросло на 20%. По словам представителя МТС, с 28 февраля по 4 марта число запросов на переход в их облако выросло в десять раз. Также «кратный рост спроса» наблюдался в «ВымпелКоме» (бренд «Билайн»). Напротив, представитель «Ростелекома» сообщил, что они не видят роста количества заявок на подключение к облачным сервисам.

РБК приводит данные iKS-Consulting, согласно которым в 2021 году объем российского облачного рынка составлял около 130 млрд руб., из которых 46,6 млрд руб. приходились на сегмент IaaS (инфраструктура как сервис).

Крупнейшими игроками в этом сегменте были «Ростелеком-ЦОД» (с долей 19%), SberCloud (14,7%), МТС (9,9%), Selectel (9,2%) и КРОК (7,3%), а на иностранные сервисы приходилось около 7,1%.

В комментарии изданию директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин рассказал, что также наблюдает тенденцию миграции российских компаний с зарубежных облаков на российские. По его мнению, это может быть связано в том числе с курсом доллара и евро, а также с отключением SWIFT в России.

Ранее один из крупнейших в мире производителей ПО — компания Microsoft — объявила, что приостанавливает продажу товаров и предоставление услуг в России.