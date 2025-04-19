Израиль не исключает возможности нанесения удара по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы, несмотря на то что президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Биньямину Нетаньяху о нежелании Вашингтона поддерживать такие действия на данном этапе, заявили агентству Reuters израильский чиновник и два других источника, знакомых с ситуацией.

Израильские официальные лица неоднократно заявляли о намерении предотвратить приобретение Тегераном ядерного оружия. Нетаньяху настаивает, что любые переговоры с Ираном должны привести к полному демонтажу его ядерной программы.

Вторая встреча американских и иранских переговорщиков для предварительных ядерных переговоров запланирована на субботу в Риме.

В последние месяцы Израиль предложил администрации Трампа несколько вариантов атаки на иранские объекты, в том числе с возможными ударами в конце весны и летом. По словам источников, планы включают комбинацию авиаударов и операций спецназа различной интенсивности, которые могут отбросить способность Тегерана к созданию ядерного оружия на месяцы или на год и более.

New York Times в среду сообщила, что Трамп на встрече с Нетаньяху в Белом доме в начале месяца заявил, что Вашингтон хочет отдать приоритет дипломатическим переговорам с Тегераном и не готов поддержать удар по ядерным объектам страны в краткосрочной перспективе.

Однако теперь израильские чиновники считают, что их вооруженные силы могут нанести ограниченный удар по Ирану, требующий меньшей поддержки США. Такая атака была бы значительно меньше, чем первоначально предлагал Израиль.

В случае принятия подобного решения Израиль рискует потерять поддержку Трампа и широкую поддержку со стороны США, особенно на фоне начавшихся переговоров по ядерной сделке.

Части планов ранее были представлены администрации Байдена в прошлом году, рассказали Reuters два бывших высокопоставленных чиновника администрации Байдена. Почти все они требовали значительной поддержки США через прямое военное вмешательство или обмен разведданными. Израиль также просил Вашингтон помочь ему защититься в случае ответных действий Ирана.

В ответ на запрос комментария Совет национальной безопасности США сослался на заявления Трампа в четверг, когда он сказал журналистам, что не отговаривал Израиль от атаки, но не «спешит» поддерживать военные действия против Тегерана.

«Я думаю, что у Ирана есть шанс иметь прекрасную страну и жить счастливо без жертв, — сказал Трамп. — Это мой первый вариант. Есть и второй вариант, я думаю, это будет очень плохо для Ирана, и я думаю, Иран предпочитает говорить».

Офис премьер-министра Израиля не ответил немедленно на запрос комментария. Высокопоставленный израильский чиновник сказал Reuters, что решение об ударе по Ирану еще не принято.

Высокопоставленный иранский чиновник по безопасности заявил, что Тегеран знает о планировании Израиля, и атака вызовет «жесткий и непоколебимый ответ со стороны Ирана».

«У нас есть разведданные из надежных источников, что Израиль планирует крупную атаку на ядерные объекты Ирана. Это вызвано недовольством продолжающимися дипломатическими усилиями относительно ядерной программы Ирана, а также потребностью Нетаньяху в конфликте как средстве политического выживания», — сказал чиновник Reuters.

Нетаньяху получил отпор от администрации Байдена, когда представил более раннюю версию плана. По словам бывших высокопоставленных чиновников, Нетаньяху хотел, чтобы США возглавили авиаудары, но Белый дом при Байдене сказал Израилю, что не считает удар целесообразным, если только Тегеран не ускорит обогащение ядерного материала или не выдворит инспекторов из страны.

Чиновники администрации Байдена также поставили под сомнение способность израильских военных эффективно провести такую атаку.

Бывшие чиновники и эксперты давно говорили, что Израилю потребуется значительная военная поддержка США и оружие для уничтожения ядерных объектов и запасов Ирана, некоторые из которых находятся в подземных сооружениях.

Хотя более ограниченный военный удар, который рассматривает Израиль, потребовал бы меньшей прямой помощи – особенно в виде американских бомбардировщиков, сбрасывающих бомбы, пробивающие бункеры, способные достигать глубоко закопанных объектов – Израилю все равно нужно обещание от Вашингтона, что он поможет Израилю защититься в случае нападения Тегерана впоследствии, сообщили источники.

Любая атака несет риски. Военные и ядерные эксперты говорят, что даже с массивной огневой мощью удар, вероятно, лишь временно отбросит программу, которая, по мнению Запада, направлена на создание ядерной бомбы, хотя Иран это категорически отрицает.

В последние недели израильские чиновники заявили Вашингтону, что они не считают, что переговоры США с Ираном должны перейти к стадии заключения сделки без гарантии, что Тегеран не будет иметь возможности создать ядерное оружие.

«Это можно сделать по соглашению, но только если это соглашение в ливийском стиле: они входят, взрывают установки, демонтируют все оборудование под американским наблюдением», — сказал Нетаньяху после переговоров с Трампом. — Вторая возможность... они (Иран) затягивают переговоры, и тогда остается военный вариант».

С точки зрения Израиля, сейчас может быть удачный момент для удара по ядерным объектам Ирана. Региональные союзники Ирана ослабли с начала войны в Газе, а движение хуситов в Йемене стало мишенью американских авиаударов. Израиль также серьезно повредил системы противовоздушной обороны Ирана в ходе обмена огнем в октябре 2024 года.

Высокопоставленный израильский чиновник, беседуя с журналистами в начале этого месяца, признал, что есть определенная срочность, если цель заключается в нанесении удара до того, как Иран восстановит свою противовоздушную оборону. Однако высокопоставленный чиновник отказался назвать какие-либо сроки возможных действий Израиля и сказал, что обсуждение этого было бы «бессмысленным».