В бурятском Гусиноозерске 7 марта похоронили Илью Семенова — первого российского военного, чья гибель была официально подтверждена российскими властями. Об этом пишут «Сибирь.Реалии».

На церемонию прощания с ним пришли сотни человек, сообщает издание. Семенов погиб в первый же день войны в Украине, по словам его брата, он находился в горящей боевой машине, откуда успел спасти несколько человек.

«Спасибо маме за воспитание. Родители, больше обращайте внимание на своих детей. Его пример послужит многим молодым парням и девушкам, что Родина у нас одна. Находясь под плотным обстрелом, в горящей боевой машине, он не кинул своих боевых товарищей, вытащил и спас нескольких человек. Но взрыв и осколки, конечно, остановили его жизнь навсегда», — заявил брат погибшего.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о гибели в Украине восьми военнослужащих из республики и ранениях у 40. С начала войны погибли четверо человек из Тувы, о чем сказал глава региона Владислав Ховалыг. Еще один военнослужащий-контрактник из Амурской области стал жертвой конфликта, о чем заявлялгубернатор субъекта Василий Орлов. Также о смерти одного человека в ходе военной операции в своем Instagram сообщил мэр Норильска Дмитрий Карасев.

О гибели уроженцев соответствующих регионов говорили также главы Красноярского и Краснодарского краев, Якутии, Калмыкии, Курской, Ульяновской, Иркутской и Пензенской областей, Чечни и Кабардино-Балкарии.

5 марта звание Героя Российской Федерации посмертно было присвоено уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову. О его гибели глава региона Сергей Меликов сообщил 27 февраля, и это было первое сообщение российского официального лица о потерях среди российских военных в Украине.