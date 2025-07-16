Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 14 сентября Мутвалы Шыхлински, сына главы азербайджанской диаспоры региона, по обвинению в применении насилия к представителю власти.

Инцидент произошел в начале июля у торгового центра Baku Plaza, когда силовики пытались задержать его отца, Шахина Шыхлински. По версии следствия, Мутвалы, управляя автомобилем Mercedes, задел сотрудника ФСБ открытой дверью, пытаясь уехать. Обвиняемый вину отрицает, его адвокат Павел Коробов назвал арест незаконным и пообещал обжаловать решение.

Шыхлински-младший, адвокат по профессии, был задержан 15 июля, допрошен в Следственном управлении по Свердловской области и помещен в изолятор временного содержания. Поводом для дела стал конфликт во время попытки задержания его отца, который проходит свидетелем по делу братьев Сафаровых, обвиняемых в убийствах 2001–2011 годов. Шахина Шыхлински отпустили после допроса.

Ранее в Екатеринбурге были задержаны более 50 азербайджанцев. В ходе рейдов, по официальным данным, погибли по меньшей мере два человека. Позже тела братьев Зияддина и Хусейна Сафаровых были доставлены в Баку. Экспертиза, проведенная в Азербайджане, выявила множественные травмы и следы насилия.

Баку заявил, что причиной смерти стали пытки. В Москве, напротив, утверждали, что смерть наступила от сердечной недостаточности. В ответ МИД Азербайджана вручил ноту протеста российской стороне и призвал к немедленному расследованию и наказанию виновных.

Дополнительное напряжение вызвал обыск в офисе «Sputnik Азербайджан» и задержание двух сотрудников, которых в Баку сочли связанными с российскими спецслужбами. Азербайджанская сторона подчеркнула, что деятельность «Sputnik Азербайджан» была признана незаконной еще в феврале, а ее сотрудники не имели действующей аккредитации.