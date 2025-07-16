Иранский парламент заявил, что Тегеран не возобновит переговоры с США по ядерной программе до выполнения ряда предварительных условий. По данным иранских госСМИ, депутаты подчеркнули, что «переговоры не могут вестись, когда США используют их как инструмент обмана, прикрывая внезапные атаки со стороны сионистского режима».

Хотя список условий в заявлении не указан, ранее глава МИД Аббас Аракчи требовал гарантий от повторных ударов. Напомним, в июне США и Израиль нанесли удары по иранским ядерным объектам, утверждая, что они используются для создания оружия. Тегеран настаивает, что программа носит исключительно мирный характер.

До недавней эскалации стороны провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, но США требовали свернуть программу обогащения урана, на чем диалог зашел в тупик. Аракчи на прошлой неделе подтвердил, что Иран не примет сделку, запрещающую обогащение, и отказывается обсуждать ракетную программу.

Тем временем президент Дональд Трамп заявил, что не торопится с переговорами, поскольку «ядерные объекты Ирана уничтожены». Однако США и три европейские страны согласовали дедлайн до конца августа. В случае провала Франция, Германия и Британия готовы активировать механизм «отката» санкций ООН.