В пятницу 2 августа американский президент Дональд Трамп написал в своей соцсети, что приказал передислоцировать две ядерные подводные лодки в «подходящие регионы» в ответ на «крайне провокационные заявления» бывшего президента России Дмитрия Медведева. Так завершился очередной раунд интернет-перепалки между лидером сверхдержавы и российским чиновником не первого ранга.

Анатомия цифровой дуэли

История началась с ультиматума. Трамп, все больше раздражаясь отсутствием прогресса в мирных переговорах по Украине, поставил Кремлю жесткое условие: согласиться на перемирие до 8 августа или столкнуться с новым пакетом экономических санкций. Медведев, известный своими резкими высказываниями в соцсетях, не заставил себя ждать.

«Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне», — написал он в X, добавив характерную для себя колкость: «Не иди путем Сонного Джо!» — намек на прозвище, которым Трамп награждал своего предшественника Байдена.

Но Медведев на этом не остановился. В Telegram он предложил Трампу «пересмотреть свои любимые фильмы о живых мертвецах и вспомнить, насколько опасной может быть мифическая «Мертвая рука». Речь шла о советской системе автоматического ядерного возмездия времен холодной войны — механизме, способном нанести ответный удар даже в случае уничтожения российского руководства.

Трамп взорвался: «Скажите Медведеву, провальному бывшему президенту России, который думает, что он все еще президент, чтобы следил за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!»

Парадокс несоответствия

В этой ядерной дуэли есть что-то почти абсурдное. С одной стороны — командующий самой мощной армией мира, с другой — человек, которого аналитики называют «идеальной мишенью» именно потому, что он не обладает реальной властью.

На эту мысль указал и сам Кремль. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя конфронтационный тон Медведева, фактически дистанцировался от него: «В каждой стране члены руководства имеют разные точки зрения на происходящие в мире события и разный настрой. Но главное, конечно, это позиция президента Путина. В нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства».

Проще говоря, официальная Москва дала понять: не обращайте внимания на Медведева, он не говорит от имени Кремля. Что делает реакцию Трампа еще более загадочной.

Метаморфозы бывшего либерала

Медведев, некогда позиционировавший себя как прозападный либерал во время президентства с 2008 по 2012 год, кардинально трансформировался после начала войны в Украине. Из поклонника Силиконовой долины и реформ он превратился в непримиримого ястреба, часто угрожающего ядерным апокалипсисом более откровенно, чем сам Путин.

Эта трансформация была отчасти вынужденной. В условиях военного времени и борьбы внутри правящей элиты его прошлая репутация либерала делала его уязвимым. Социальные сети стали для него способом доказать лояльность, а агрессивная риторика — пропуском в новую реальность.

Аналитики российской политики считают, что социальная медиа-агрессивность Медведева почти наверняка благословлена российским руководством, поскольку она усиливает угрозу российского ядерного арсенала и позволяет Кремлю выглядеть относительно умеренным на их фоне.

Психология ответа

«Возникает вопрос: зачем Трамп вообще вмешивается в то, что он сам назвал «глупыми» заявлениями?» — недоумевает CNN. Здесь может быть несколько объяснений, каждое из которых раскрывает определенные аспекты трамповской стратегии.

Первая версия — тактическая. Атакуя Медведева, Трамп может продемонстрировать жесткость в отношении России, не вступая в прямую конфронтацию с Путиным, с которым надеется договориться по Украине. Это позволяет ему выглядеть решительным в глазах американской публики, не сжигая мосты с реальным центром власти в Кремле. И в этом плане Медведев — идеальная цель.