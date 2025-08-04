В пятницу 2 августа американский президент Дональд Трамп написал в своей соцсети, что приказал передислоцировать две ядерные подводные лодки в «подходящие регионы» в ответ на «крайне провокационные заявления» бывшего президента России Дмитрия Медведева. Так завершился очередной раунд интернет-перепалки между лидером сверхдержавы и российским чиновником не первого ранга.
Анатомия цифровой дуэли
История началась с ультиматума. Трамп, все больше раздражаясь отсутствием прогресса в мирных переговорах по Украине, поставил Кремлю жесткое условие: согласиться на перемирие до 8 августа или столкнуться с новым пакетом экономических санкций. Медведев, известный своими резкими высказываниями в соцсетях, не заставил себя ждать.
«Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне», — написал он в X, добавив характерную для себя колкость: «Не иди путем Сонного Джо!» — намек на прозвище, которым Трамп награждал своего предшественника Байдена.
Но Медведев на этом не остановился. В Telegram он предложил Трампу «пересмотреть свои любимые фильмы о живых мертвецах и вспомнить, насколько опасной может быть мифическая «Мертвая рука». Речь шла о советской системе автоматического ядерного возмездия времен холодной войны — механизме, способном нанести ответный удар даже в случае уничтожения российского руководства.
Трамп взорвался: «Скажите Медведеву, провальному бывшему президенту России, который думает, что он все еще президент, чтобы следил за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!»
Парадокс несоответствия
В этой ядерной дуэли есть что-то почти абсурдное. С одной стороны — командующий самой мощной армией мира, с другой — человек, которого аналитики называют «идеальной мишенью» именно потому, что он не обладает реальной властью.
На эту мысль указал и сам Кремль. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя конфронтационный тон Медведева, фактически дистанцировался от него: «В каждой стране члены руководства имеют разные точки зрения на происходящие в мире события и разный настрой. Но главное, конечно, это позиция президента Путина. В нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства».
Проще говоря, официальная Москва дала понять: не обращайте внимания на Медведева, он не говорит от имени Кремля. Что делает реакцию Трампа еще более загадочной.
Метаморфозы бывшего либерала
Медведев, некогда позиционировавший себя как прозападный либерал во время президентства с 2008 по 2012 год, кардинально трансформировался после начала войны в Украине. Из поклонника Силиконовой долины и реформ он превратился в непримиримого ястреба, часто угрожающего ядерным апокалипсисом более откровенно, чем сам Путин.
Эта трансформация была отчасти вынужденной. В условиях военного времени и борьбы внутри правящей элиты его прошлая репутация либерала делала его уязвимым. Социальные сети стали для него способом доказать лояльность, а агрессивная риторика — пропуском в новую реальность.
Аналитики российской политики считают, что социальная медиа-агрессивность Медведева почти наверняка благословлена российским руководством, поскольку она усиливает угрозу российского ядерного арсенала и позволяет Кремлю выглядеть относительно умеренным на их фоне.
Психология ответа
«Возникает вопрос: зачем Трамп вообще вмешивается в то, что он сам назвал «глупыми» заявлениями?» — недоумевает CNN. Здесь может быть несколько объяснений, каждое из которых раскрывает определенные аспекты трамповской стратегии.
Первая версия — тактическая. Атакуя Медведева, Трамп может продемонстрировать жесткость в отношении России, не вступая в прямую конфронтацию с Путиным, с которым надеется договориться по Украине. Это позволяет ему выглядеть решительным в глазах американской публики, не сжигая мосты с реальным центром власти в Кремле. И в этом плане Медведев — идеальная цель.
Вторая версия — отвлекающий маневр. На фоне санкционных угроз в адрес Китая и Индии за покупку российской нефти, которые могут навредить и самим США, разговоры о ядерном оружии переключают внимание общественности. Ядерная риторика против России также может затмить более мелкие внутренние проблемы.
Выглядит это все логично: когда против тебя ведется пиар-война, разумно начать платить самой дешевой монетой — тоже пиаром. Зато теперь никто и не заикнется, что президент Трамп ничего в отношении России не сделал.
Блеф или угроза?
Насколько серьезен трамповский маневр с подлодками? Это скорее риторическая эскалация, чем военная.
США уже имеют ядерные подводные лодки, постоянно патрулирующие океаны и способные поразить цели в России. Американский флот насчитывает 71 подлодку, все с ядерными двигателями, включая 14 стратегических ракетоносцев класса «Огайо». Для сравнения: у России менее 30 атомных подлодок.
Американские ядерные подводные лодки всегда развернуты, в том числе в Атлантике, и в России об этом прекрасно знают.
Пентагон и ВМС США отказались комментировать заявления Трампа о перемещении подлодок — стандартная практика для столь чувствительных вопросов ядерного сдерживания.
Любопытно, что Трамп уже использовал подобную тактику. В 2017 году он объявил об отправке двух ядерных подлодок к Корейскому полуострову в ответ на провокации Северной Кореи. Тогда это, похоже, способствовало деэскалации — вскоре Трамп встретился с Ким Чен Ыном.
Приведет ли нынешний ход к новой встрече с Путиным, покажет время. Но российский лидер уже отреагировал с характерной для него иронией: «Что касается любых разочарований с чьей-либо стороны, все разочарования возникают от завышенных ожиданий. Это хорошо известное общее правило».
Симбиоз провокаций
В определенном смысле между Трампом и Медведевым существует странный симбиоз. Медведев получает возможность доказать свою значимость и лояльность, вступая в перепалку с американским президентом. Трамп получает повод продемонстрировать решительность, не задевая при этом Путина.
Для Медведева это способ переизобрести себя как бескомпромиссного пехотинца, своего рода ястреба в противостоянии с Западом. Для Трампа — возможность выглядеть жестким стронгменом, избегая при этом реальной конфронтации.
Однако такая риторика все равно опасна. Общеизвестная истина: с ядерным оружием шутки плохи. Последствия ошибки могут быть огромными.
Заключение: театр абсурда
В итоге мы наблюдаем своеобразный театр абсурда: самый влиятельный человек в мире ведет ядерную дуэль с политиком, которого собственное руководство фактически дезавуирует. Это говорит как о волатильности современной геополитики, так и о специфике эпохи социальных сетей, когда твит может спровоцировать передислокацию стратегических вооружений.
Пока что эта опасная игра остается в рамках риторики. Но в мире, где внешняя политика все больше напоминает битву блогеров, граница между показушными угрозами и реальными действиями становится все тоньше. И это, возможно, самое тревожное в этой истории.