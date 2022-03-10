Из-за ситуации с Украиной бразильский телекоммуникационный холдинг Globo решил приостановить свою работу в России. Пока руководство холдинга решило временно прервать сотрудничество с российскими партнерами, сообщает газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в холдинге.

Также россияне могут утратить возможность смотреть голливудские фильмы в онлайн-кинотеатрах из-за роста числа ограничений. Об этом заявил гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в комментарии РИА «Новости».

«Основной вопрос — не отменят ли владельцы возможность показа голливудского контента в онлайн-кинотеатрах, потому что на сегодня он составляет чуть ли не 99% всей библиотеки, — подчеркнул Кусков. — Это будет самой большой проблемой, компании подписались как минимум на год». Эксперт отметил, что возможны два варианта: подписку могут отменить, досрочно разорвав контракт, либо отказать в ее возобновлении по истечении срока.

Покидающий Россию сервис Globo показывает, помимо прочего, сериалы «Во имя любви», «Клон», «Проспект Бразилии», «Справедливость», «Железный остров» и «Тайные истины». Кроме того, на неопределенный срок решено приостановить и закупку прав на показы в Бразилии новых российских фильмов, мультфильмов и телесериалов, сообщает местная газета.

Ранее крупнейшие мировые кинокомпании Disney, Warner Bros. и Sony Pictures прекратили выпуск фильмов в российский прокат из-за войны в Украине. Из-за этой меры в России не состоится прокат фильма «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном и мультфильма «Я краснею». Решение касается также премьеры фантастического фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

Стриминговый сервис Netflix также отказался транслировать 20 российских телеканалов по данным Variety. Эти обязательные каналы платформа должна была бесплатно показывать после внесения ее в реестр ABC. В их числе — «Первый канал», НТВ, «Спас» и другие «Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы в наш сервис», — объяснил изданию представитель Netflix.