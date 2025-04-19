ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Кремль: виноват «антироссийский фон»
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что администрация Трампа не выдвигает разумных предложений по Украине из-за «антироссийского фона» в США и Европе
Кремль: виноват «антироссийский фон»
Помощник президента России Юрий Ушаков / Reuters
19 апреля 2025 г.

Администрация президента Дональда Трампа не выдвигает «разумных идей» по прекращению войны в Украине из-за сложившегося «антироссийского фона». Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Такой антироссийский фон создан за последние годы и даже десятилетия в той же Америке, в той же Европе. И этот фон мешает продвигать вполне разумные идеи, с которыми как бы согласны некоторые из руководителей, в том числе в Вашингтоне», — сказал Ушаков. Он также добавил, что Трамп и его администрация, по его мнению, «понимают первопричины конфликта».

Заявление Ушакова прозвучало на фоне возможного выхода США из переговорного процесса. Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может отказаться от роли посредника, если в ближайшие дни не появятся признаки готовности к компромиссу. Президент Дональд Трамп также подчеркнул, что не готов продолжать бессмысленные консультации.

По данным Axios, Трамп в частных беседах выражал недовольство темпами переговоров и признавал, что процесс зашел в тупик.

Как ранее сообщал Bloomberg, США представили союзникам проект соглашения, предусматривающий смягчение санкций против России и признание контроля Москвы над Крымом в обмен на устойчивое прекращение огня. Однако Москва настаивает на других условиях — признании аннексии пяти украинских регионов, отмене санкций и отказе Украины от вступления в НАТО.

17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что переговоры с США «идут тяжело». Он подчеркнул, что контакты будут продолжены, но конкретики пока нет.

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