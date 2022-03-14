После того как Владимир Путин признал независимость сепаратистских анклавов в Донецкой и Луганской областях и объявил о начале «специальной военной операции» против Украины, Евросоюз, США и многие другие страны ввели беспрецедентные санкции против России. Прокремлевские медиа уверяют россиян, что очень скоро все будет так, как было до войны, однако, люди в панике скупают товары, а многие даже бегут из страны.Какие санкции ввели против России?

Сложно описать все санкции в несколько предложений. С одной стороны, санкции продолжают вводиться, например обсуждается запрет на заход российских кораблей в иностранные порты. А с другой стороны, уже наложенные санкции настолько объемны, что затрагивают все стороны российской экономики. По этой причине имеет смысл выделить основные, наиболее разрушительные из них, и начать с финансовой сферы, так как финансы — это кровеносные сосуды любой современной экономики.

Как и ожидалось многими экспертами, основной санкционный удар был нанесен по российским банкам. Все ключевые банки были удалены из межбанковской системы Swift, а активы самого Центробанка РФ заморожены.

Кроме этого, Mastercard и Visa также заявили о приостановке своей деятельности в России, что привело к прекращению всех транзакций с выпущенными в стране картами указанных платежных систем. У владельцев российских банковских карт еще остается платежная система «Мир», однако, она действует лишь в нескольких странах мира и не способна полноценно заменить мировые платежные системы.

Что это означает для простого обывателя?

Прежде всего невозможность приобрести билеты за границу, арендовать машину или купить какие-либо товары онлайн. Собственно, вылететь из страны также становится проблематичным, так как десятки государств закрыли свое небо и список стран куда россияне пока еще могут вылететь можно пересчитать по пальцам. Однако самое страшное — это не ограничение российского туризма и возможности покупать иностранные товары.

Евросоюз заморозил около половины международных резервов Центробанка РФ, который теперь не сможет продавать свои валютные активы, размещенные на счетах в европейских банках, для поддержки курса рубля. Никогда еще в истории мировое сообщество не вводило такого рода санкции против Центробанка РФ, который для сдерживания курса национальной валюты был вынужден увеличить свою учетную ставку более чем вдвое — с 9% до 20%.

Курс рубля уже потерял больше половины от своей прежней стоимости, но это только начало. Падение рубля продолжится, а попытки госрегулирования приведут к еще большему обвалу российской валюты и появлению черного рынка примерно так, как это было в СССР. Россия очень быстро теряет свои валютные резервы, и фактически у российского правительства осталось примерно 200 миллиардов долларов, из которых половина находится в золоте.

Некоторые прокремлевские медиа полагают, что одного золота достаточно для обеспечения нужд экономики, однако это не совсем так. Продать золото будет практически невозможно. Любая страна, которая будет готова купить российское золото, сама столкнется с западными санкциями, а расплачиваться золотом за товары и услуги в ХХІ веке не самая хорошая идея.

Эксперты говорят о полной девальвации рубля, что простыми словами означает потерю вкладов и сбережений россиян. Вероятнее всего, в ближайшее время, власти наложат ограничения на снятие долларов/евро с валютных вкладов россиян и желающим снять свои накопления будет предложено снять рубли по официальному курсу, а не накопленные доллары или евро.

Шведско-американский экономист Андерс Аслунд полагает, что спад ВВП РФ в этом году составит как минимум 5%, а может даже достигнет и 10%. Это фантастические цифры, свидетельствующие о грядущей экономической катастрофе.

Российский фондовый рынок более не существует. Акции всех российских компаний, что торгуются на международных биржах, обвалились, что вызвало панику среди брокеров.

Так, например, расписки на акции Сбербанка, которые включают в себя 4 обыкновенные акции, торговались на уровне 1 цент за расписку. Если сравнить с ценой предыдущего торгового дня, то эти бумаги подешевели примерно на 93,7%. На 23 февраля 2022 года, то есть до начала военной операции в Украине, бумаги Сбербанка стоили 8,97 долларов, а максимальная цена на них в октябре прошлого года достигала 21,64 долларов.

Санкции не ограничиваются финансовой сферой и затрагивают также высокотехнологичный сектор. Прежде всего был введен запрет на продажу высокотехнологичной продукции. Особенно ощутимым является запрет на экспорт полупроводников.

Ограничения на продажу высокотехнологичной продукции в среднесрочной перспективе убьют российскую экономику, сделав ее примитивной и неповоротливой. Без микрочипов и современных компьютеров никакая современная экономика существовать не может, поэтому многие российские предприятия встанут из-за отсутствия иностранных комплектующих.

Практически все крупнейшие международные корпорации заявили о своем уходе с российского рынка. Россияне больше не смогут приобрести продукцию Apple или Samsung на территории РФ. Многие страны отказываются от российских товаров, те, что уже закуплены, снимают с продаж и раздают нуждающимся, а новых закупок больше не будет. Это еще один удар по валютным поступлениям в российский бюджет.

Самый важный и максимально болезненный для России вопрос — это продажа энергоресурсов, главного источника валютных поступлений в российский бюджет. Отказ от покупки российского газа и нефти, а именно этот вопрос сейчас активно обсуждается на Западе, приведет к тому, что российское правительство окажется неспособным отвечать по своим социальным обязательствам и выплачивать зарплату бюджетникам. Это вынудит правительство чаще включать печатный станок, что будет усиливать инфляцию.

Что же дальше?

Ответить на этот вопрос практически невозможно. Во-первых, как уже было сказано, подобных санкций еще никогда не вводилось. А во-вторых, эти санкции еще не все, на что способен Запад и другие партнеры Украины. По заявлениям ВСУ, Российская армия перешла к тактике тотальной войны и массово атакует гражданские объекты и самих гражданских, поэтому санкционное давление будет только возрастать.

Одно можно сказать наверняка. Ни одна экономика не способна производить все существующие в мире товары в одиночку и при этом развиваться во всех сферах. Грубо говоря, чтобы выжить, необходимо занять определенную нишу и стремиться в ней закрепиться. Россия же добровольно выкинула себя из мировой экономики, и ее место очень скоро займут конкуренты. Есть масса желающих продавать Европе газ и металлы. Россия уже находится в изоляции, поэтому многие заговорили о возвращении времен СССР, однако, это не совсем точное сравнение.

Дело в том, что СССР существенно отличался от современной России. В последние 30 лет существования Союза все ключевые решения принимались коллегиально, органом под названием Политбюро, а не одним только генеральным секретарем КПСС.

Другим существенным отличием можно назвать тот факт, что экономика СССР носила плановый характер и старалась изначально производить абсолютно все — от соли и спичек до самолетов и телевизоров. Экономика России, напротив, вписана в мировую экономику, поэтому быстро и, самое главное, безболезненно осуществить импортозамещение невозможно.

Уже сейчас российские власти вынуждены решать проблему гражданского авиапарка, подавляющую часть которого составляют иностранные самолеты (примерно 500-700 самолетов), уже отозванные их иностранными владельцами. Российский самолет Sukhoi Superjet не готов полностью заменить Boeing.

Дело в том, что Sukhoi Superjet — это ближнемагистральный маленький самолет, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров. Кроме того, в сборке Sukhoi Superjet используется очень много иностранных компонентов, да и массовое производство этих самолетов — это вопрос весьма отдаленного будущего.

По самым оптимистичным прогнозам, Россия сможет производить достаточное количество этих самолетов только к 2030 году. И то если сумеет найти альтернативы иностранным комплектующим. МС-21, заявленный в качестве магистрального самолета XXI века и «основного конкурента» Boeing, также пока далек от массового производства.

Планировалось, что в 2022 году будет произведено только 12 самолетов, однако производственные планы неоднократно переносились. Таким образом, уже в ближайшие дни жители России будут испытывать проблемы с авиаперелетами внутри самой России.

Россия потеряла практически все рынки, кроме китайского, поэтому роль Китая в российской экономике будет только возрастать. Вероятнее всего, это приведет к довольно быстрому поглощению слабой российской экономики китайскими компаниями, прежде всего строительными и банковскими. Вместе с тем, Китай вряд ли будет портить отношения со своими западными партнерами и попробует пожирать российскую экономику постепенно, постоянно сверяясь с позицией Запада.

Прокремлевские медиа говорят, что ничего страшного не произошло и жизнь простых россиян никак особо не изменится, однако это утверждение весьма далеко от правды. Подобные санкции были наложены на Венесуэлу, которая считалась одной из самых развитых стран Южной Америки. Всего через несколько месяцев после введения санкций Венесуэла превратилась в беднейшую страну региона, в которой даже туалетная бумага стала дефицитным товаром.

Необходимо отметить, что Венесуэла, в отличие от России, не ведет войны, поэтому обеднение простых россиян будет происходит еще быстрее. Зарплаты упадут в разы, магазины лишатся привычных товаров, все станет гораздо дороже и значительно хуже по качеству.

Уже сейчас россияне массово бегут в соседние страны. Даже Армения, граждане которой сами выезжали на заработки в Россию, становится желанным местом для жизни. Довольно много россиян перебирается в Казахстан и другие страны СНГ, что лишний раз свидетельствует о том, что простой россиянин начинает понимать, в каком дивном новом мире он проснулся 24 февраля 2022 года.