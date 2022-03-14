США и Россия, как и пятью годами ранее, остаются крупнейшими странами-экспортерами оружия, следует из исследования Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). При этом поставки американского вооружения в 2017-2021 годах увеличились по сравнению с предыдущей пятилеткой на 14%, из Франции — на 59%. При этом экспорт из России уменьшился на 26%, из Великобритании — на 41%, из Китая — на 31%, из Германии — на 19%.

В целом общий экспорт из всех стран снизился на 4,6%, а экспорт оружия из США на 108% превысил поставки из России. Около половины из этого количества — 43% — пришлось на Ближний Восток, а поставки в Саудовскую Аравию выросли более чем вдвое — на 106%.

Сокращение поставок из России связано, по мнению авторов исследования, с сокращением экспорта в Индию и Вьетнам. При этом в ближайшие годы ожидается несколько крупных поставок из России в Индию, которая возглавляет список крупнейших импортеров российского оружия.

Тем не менее за пять лет поставки в Индию уменьшились на 21%. Ввоз вооружений в Европу вырос, он составил 19%, на европейский регион пришлось 13% от суммарного мирового объема импорта. В Европе крупнейшими импортерами стали Великобритания, Норвегия и Нидерланды, а ввоз вооружений Украиной «был весьма ограниченным», сказано в исследовании.

Незадолго до вторжения России в Украину в конце февраля 2022 году СМИ писали о том, что Пентагон перестал быть лидером в сфере военно-промышленного комплекса, так как Россия обошла его на этом рынке из-за продаж военной авиации. Журналисты утверждали, что секрет превосходства вооружения России — в неспособности американских истребителей пятого поколения F-35 сдержать российские военные самолеты. Российские зенитные ракетные системы С-400 и С-500 также превосходят американские комплексы ПВО-ПРО: они способны перехватывать и уничтожать большинство или даже все типы боевых самолетов, утверждали СМИ.

Осенью прошлого года исследовательская служба Конгресса США предложила парламентариям обсудить, как можно снизить привлекательность российского вооружения на мировом рынке. Тогда утверждалось, что Москва использует продажу оружия для продвижения своих внешнеполитических интересов.

Россия в 2020 году продала за рубеж вооружения и военной техники на $15 млрд, заявлял 7 июня глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы ФСВТС, сфера военно-технического сотрудничества серьезно пострадала из-за пандемии коронавируса. В частности, это отразилось на сотрудничестве с партнерами, а также на маркетинговой деятельности.

«К примеру, международные выставочные мероприятия практически все были свернуты. Одно исключение – это наш форум «Армия-2020» в Кубинке. Это единственное крупное международное мероприятие, которое состоялось в прошлом году», – отметил господин Шугаев.

В феврале представитель ФСВТС России сообщил, что половина экспорта российского оружия приходится на Ближний Восток и Северную Африку. Это составляет примерно $6 млрд в год за последние пять лет.

Впрочем, как отмечают эксперты, анализ открытых данных показывает, что российский экспорт устойчиво рос до 2013 года, а потом стабилизировался на уровне без каких-либо особых взлетов. Из заявлений президента РФ Владимира Путина следует, что в 2014 году объем экспорта отечественных вооружений составил $15 млрд, в 2015-м – $14,5 млрд, в 2016-м – $15,3 млрд, в 2017-м – $15,3 млрд, в 2018-м – $16 млрд, в 2019-м – $13 млрд (по данным Минобороны – 15,2 млрд), в 2020 году – около $13 млрд.

На переоснащение армии и флота Россия с 2019 года тратит более 1,5 триллиона рублей, причем 70% этих средств – на современные серийные образцы. За 2020 год войска получили свыше 2,3 тысячи единиц новых вооружений, на закупку было потрачено более одного триллиона рублей при общем объеме ГПВ-2020 на 23 триллиона.

В ходе выполнения ГПВ уровень современных вооружений в армии и на флоте достиг 70%, в стратегических ядерных силах – 83%, в Воздушно-космических силах – 75%. И в целом Госпрограмма развития вооружений РФ на 2011–2020 годы стала первой полностью реализуемой, обеспечила массовые поставки в войска новых и современных образцов вооружения и техники.

За последнее время Вооруженные силы получили 57 военных космических спутников, 109 межконтинентальных ракет «Ярс», 108 баллистических ракет для подводных лодок, 4 стратегических подводных крейсера проекта 955 типа «Борей», 7 современных подводных лодок и 161 надводный корабль, а также 17 ракетных комплексов противокорабельной обороны «Бал» и «Бастион», более 1 тыс. боевых самолетов и вертолетов, более 3,5 тыс. единиц бронетехники, подсчитала «Газета.ру».

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, было перевооружено 12 ракетных полков комплексами «Ярс», 10 ракетных бригад комплексами «Искандер», а 20 зенитно-ракетных полков вооружены ЗРК С-400 «Триумф». При этом 13 авиационных полков получили модернизированные самолеты поколения 4: МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28. В небо поднялся первый – построенный с нуля – стратегический бомбардировщик Ту-160М. Российский флот пополнился 35 субмаринами, надводными кораблями – только Балтийский флот получил шесть новых ракетных кораблей. Прибавка ПВО – четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и шесть дивизионных комплектов зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

8 января 2021 года состоялась встреча председателя правительства РФ Михаила Мишустина с гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, на которой последний сообщил, что объем поставок ГК по линии военно-технического сотрудничества (имеется в виду через входящее в состав ГК «Ростех» АО «Рособоронэкспорт») в 2020 году составил около 13 млрд долларов, что примерно соответствует уровню 2019 года.

В августе Минобороны России на форуме «Армия-2020» подписало 41 контракт на поставку и модернизацию военной техники на общую сумму свыше 1,16 трлн рублей.