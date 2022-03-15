Артисты из России и Украины, выступившие против войны в Украине, столкнулись с отменой концертов и запретом на исполнение песен, сообщает«Агентство» в своем Telegram. В частности, представитель одной из московских музыкальных групп рассказал изданию, что перед началом концерта организаторы передали им список музыкантов, чьи песни запрещено было исполнять.

В этот список попали композиции украинских исполнителей Светланы Лободы, Веры Брежневой, Монатика, Океана Эльзы и других, а также песни российских артистов, публично выступивших против спецоперации, — Валерия Меладзе, Максима Галкина и Бориса Гребенщикова.

Эту информацию изданию также подтвердил организатор туров известных исполнителей, которому сообщили, что мероприятия с перечисленными исполнителями «крайне нежелательны». При этом некоторых фигурантов списка даже заставили дать письменное обязательство не высказываться о «проведении Вооруженными силами РФ специальной операции в Украине».

Этот документ артистам предлагают под видом «обязательств о недопущении нарушений законодательства». Соответствующее требование и запрет исходит от Центра «Э» ФСБ. «На площадку в день концерта приходят из Центра «Э», после этого площадка идет к организатору концерта с этим», — рассказал собеседник «Агентства».

Ранее против войны в Украине выступали многие российские лидеры мнений. Так, писатель Борис Акунин, артист Михаил Барышников и экономист Сергей Гуриев в проекте «Настоящая Россия» призвали «русских всех стран объединиться против войны» в Украине и объявляют о сборе пожертвований для оказания экстренной помощи людям, пострадавшим в этой войне.

На странице проекта также указано, что его поддержали музыкант Андрей Макаревич и писательница Людмила Улицкая. В комитет проекта уже вошли такие благотворительные фонды, как Save the Children, Action Against Hunger, OXFAM и другие. В этот комитет также свои частные пожертвования для украинских беженцев направила королева Великобритании Елизавета II.

Еще больше представителей шоу-бизнеса из России предпочли покинуть страну после объявления вторжения в Украину. Как писал TRT на русском, их список был опубликован белорусскими оппозиционными ресурсами. В него попали упомянутый Максим Галкин и его жена Алла Пугачева (позже она опроверглаинформацию об эмиграции), журналист Юрий Дудь, телеведущий Дмитрий Дибров, телеведущая и журналистка Ксения Собчак, кинокритик Антон Долин и другие.

Ранее TRT на русском сообщал о письме священников против «братоубийственной войны» в Украине. К моменту написания новости его подписали 253 священнослужителя, их число продолжает расти. «В ожидании Прощеного воскресенья мы напоминаем о том, что врата райские отверзаются всякому, даже тяжело согрешившему человеку, если он попросит прощения у тех, кого он унизил, оскорбил, презрел, или же у тех, кто был убит его руками или по его приказу, — говорится в обращении. — Нет другого пути, кроме прощения и взаимного примирения».

Также против войны с Украиной высказались многие представители общественности, в том числе юристы и адвокаты, лауреаты Нобелевской премии, представители сферы культуры, некоторые из парламентариев Госдумы и муниципальные депутаты.

Также группа российских ученых и бизнесменов организовала Антивоенный комитет России, целью которого является «борьба с «диктатурой» Владимира Путина, развязавшей войну в Украине». В него вошли экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, экономисты Сергей Алексашенко и Сергей Гуриев, историк и академик РАН Юрий Пивоваров, историк Владимир Кара-Мурза, политик Дмитрий Гудков, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель Виктор Шендерович, журналист Евгений Киселев.

«Будучи гражданами Российской Федерации, мы против своей воли оказались ответственными за нарушение международного права, военное вторжение и массовую гибель людей. […] Мы несем моральную ответственность за то, что не смогли предотвратить войну, что допустили вероломное нападение российских войск на соседнюю страну. Но непосредственные участники вторжения — разрабатывавшие план генералы и политическое руководство России — должны быть названы военными преступниками», — сказано в обращении представителей комитета.