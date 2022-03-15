Россия готовится к отключению от всемирной «паутины» — статьи с такими заголовками все чаще стали появляться в интернете. В свою очередь в соцсетях множится количество фейков на данную тему (да и вообще). Общественность только сегодня остро стала интересоваться, что значит «суверенный Рунет», хотя чиновники предупреждали о нем с 2019-го. Масла в огонь подливают не только события в Украине, тотальное падение рубля и санкции в небывалом количестве, но и решение Роскомнадзора о признании популярных соцсетей экстремистскими.

Что такое суверенный интернет?

«Суверенный Рунет» — это независимая инфраструктура для бесперебойного функционирования интернета в России. Фактически она означает, что российский интернет может быть изолирован, и VPN-сервисы здесь не помогут. И защищен от «внешних угроз», как любили повторять представители власти. Кстати, президент России три года назад подчеркивал, что понятия суверенного и свободного интернета не противоречат друг другу.

Закон о «суверенном Рунете» — это неформальное название закона «О внесении изменений в ФЗ «О связи» и ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»». Он-то как раз и предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, инструментов централизованного управления и действительно вступил в силу еще 1 ноября 2019-го.

Почему о нем вспомнили именно сейчас? Во-первых, его стали применять для замедления и блокировки Twitter и Facebook, которые «нарушают права граждан России». И сразу же по Сети покатились предположения, что это и может быть началом изоляции Рунета. Руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк настаивал: «Государство сейчас планомерно идет к этому, и заблокированы уже практически все большие сервисы».

Во-вторых, в начале марта в Telegram утекли любопытные документы за подписью замминистра цифрового развития Андрея Черненко. В них давались рекомендации госорганам: проверить данные своих доменов и, если надо, перенести их на российские серверы, обновить пароли и удалить загружаемые с иностранных ресурсов баннеры и счетчики, а еще — предоставить данные «о необходимости доступности публичного ресурса за пределами РФ».

В-третьих, 9 марта россияне получили от Минцифры официальные рекомендации установить «Яндекс.Браузер», чтобы «иметь доступ ко всем сайтам и онлайн-сервисам, в том числе к порталу «Госуслуги». По заявлению Минцифры, «Госуслуги» и другие сайты могут перестать работать с любыми сертификатами безопасности интернет-ресурсов, кроме российских.

Все это напугало простых пользователей, которые сразу вспомнили Северную Корею с ее «изолированным» интернетом. А вот профессионалов — нет. Директор «Института исследования интернета» Карен Казарян говорит, что описанные в документах Минцифры шаги — это рекомендации, которые госорганы должны были выполнить по принятому еще три года назад закону, но по какой-то причине этого до сих пор не сделали. Заниматься такой работой сейчас, с учетом всех DDoS-атак и прекращения работы в России целого ряда иностранных сервисов, вполне логично.

Данная инструкция, по сути, нужна на случай того, если вдруг доменные регистраторы, хостеры, провайдеры в рамках санкций начнут отключать сервисы, ассоциированные с государством и государственными компаниями. «Смена паролей, двухфакторная аутентификация помогут избежать серьезных последствий», — уточнил «Медузе» киберадвокат и сооснователь сообщества «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян.

Можно ли отключить «внешний интернет»?

В данном аспекте актуальны два направления темы: могут ли другие отключить Россию от всемирной «паутины» и может ли сама Россия отключиться от нее? На оба вопроса эксперты сегодня отвечают отрицательно.

«Мы не можем отключиться от глобального интернета в одночасье», — объясняет Саркис Дарбинян. Технически можно отключить все точки разграниченной передачи и на этом все закончится (и глобального интернета в России не будет), но, с точки зрения экономических факторов, трудно представить, что отключение будет одномоментным. «Вся российская экономика завязана на глобальную сеть, ее отключение — удар гораздо круче, чем санкции, которые сейчас вводятся и уже влияют на экономику», — уверен эксперт.

Снаружи Россию от Сети также отключить невозможно, считает известный российский концертный директор и продюсер Табриз Шахиди. «Сигнал (запрос к сайту), который поступает от нас на серверы по проводам, к примеру, в Лондон или Бостон, «летит» через несколько узлов (сетевое оборудование) по кратчайшему «пути» со скоростью 300.000 км в секунду (про скорость образно). Если убрать/заменить с любого этапа этого пути «ближайшую» точку обмена трафиком, то алгоритм выберет другую ближайшую точку и вы это никаким образом не почувствуете — изменения в скорости либо не будет вообще, либо в рамках супермалых величин (до 1 милисекунды)», — заявил Шахиди.

Хотя, как признался The Bell федеральный чиновник и сотрудник крупной IT-компании, в правительстве сейчас очень опасаются отключения внешнего интернета. «Есть неприятный прецедент — Россию уже отключил магистральный провайдер, американская компания Cogent, — уточнил он. — Это не смертельно: на нее приходилось всего 3–4% трафика, но теперь совершенно непонятно, чего ожидать от других». Все хабы в мире вряд ли одновременно отключат Россию, считает он: помимо западных, есть хабы в Азии, Казахстане, Армении. «В моменте это может создать турбулентность, зарубежные сайты будут плохо подгружаться, но тотального отключения России все равно не будет», — уточняет он. Полностью отключить Россию извне — крайне сложная задача, потому что у такого отключения не существует единого «рубильника».

А если все-таки отключат, все сломается?

«Если нас отключат полностью, сервисы начнут падать, а устройства глючить. К тому же никто не может поручиться, что те решения, которые внедрены в дорожном движении, заводах, безопасности и прочих сферах деятельности, не зависят от внешних ресурсов», — рассуждает Казарян из «Института исследований интернета». Смартфоны, постоянно получающие сервисную информацию от своих платформ, тоже «превратятся в тыкву», вряд ли запустится хоть одно приложение. «Нарушение связности станет большой катастрофой. Ситуация, при которой начнут отключать интернет, сопоставима с ядерным взрывом», — предупреждает эксперт.

Даже если Запад лишит Россию трафика, с нашей внутренней российской сетью определенно ничего не случится — проблемы возникнут с зарубежной частью Всемирной паутины, уверены эксперты. «Я бы сказал, что сейчас вероятность «суверенного» интернета около 50%, и в случае ухудшения ситуации нас ждет большой шатдаун и отключение от глобальной сети», — размышляет Саркис Дарбинян. Вероятность такого исхода в текущей ситуации отрицать нельзя.

К тому же «суверенизация» Рунета — это вопрос не только контроля, но и вопрос денег. У данного процесса есть конкретные выгодоприобретатели. Фигурант дела о мошенничестве вокруг IP-адресов, которого Германия отказалась выдавать России, признав дело политическим, совладелец чешской Reliable Communications s.r.o. Алексей Шкиттин для понимания происходящего предлагает «обратить внимание на холдинг «Цитадель», который сконцентрировал и продолжает наращивать в своих руках коммерческую составляющую инструментария, необходимого для контроля за Рунетом. «За «Цитаделью» стоят родственники высокопоставленных «ФСБшников» и бывшие сотрудники ФСБ, но в итоге все нити ведут к структурам Усманова», — полагает Шкиттин.

«Суверенный» — или внутрироссийский — интернет подразумевает создание копии глобального интернета внутри России с национальной системой доменных имен, с национальным реестром адресов и с национальными российскими сервисами с доменами «ru» и «рф». Дарбинян объясняет: при «суверенном» интернете зайти можно будет на любой ресурс. При его введении копируется база данных по доменным именам, которая отвечает за связанность IP-адресов и до тех пор, пока Роскомнадзор не включит тот или иной сайт в реестр, он будет работать. «Но если его заблокируют, то провайдеры будут ограничивать прямой доступ, и при таких раскладах VPN уже точно не поможет. В таком случае вся инфраструктура будет очень легко контролироваться и тогда Россия погрузится в цифровой мрак», — заключает эксперт.