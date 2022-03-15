Российские банки отреагировали на введение западных санкций и решение Центробанка ограничить обмен рубля на евро и доллары. Россиянам вместо них начали предлагать вклады в альтернативной валюте, в том числе в азербайджанских манатах, китайских юанях, белорусских рублях, казахских тенге, турецких лирах, индийских рупиях, армянских драмах, гонконгских долларах и так далее. Речь идет о валюте тех стран, которые не вводили ограничений против России. Об этом пишут РИА «Новости». Подобная возможность есть у клиентов «Тинькофф», «Сити-банка», «Альфы» и других банков.

Некоторые кредитные организации также собираются предлагать вклады в альтернативной валюте. К примеру, банк «Дом.РФ» в ближайшее время собирается запустить текущие и накопительные счета в китайских юанях, которые уже доступны клиентам Private Banking, сообщает агентство. Помимо этого, банк планирует начать использовать армянские драмы, бразильский реал, дирхамы ОАЭ, казахстанский тенге и так далее.

Решение может быть связано с временным порядком операций с наличной валютой, который Центробанк ввел с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Теперь все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, однако клиент может снять только до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Также банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту россиянам.

Ранее РБК сообщал об увеличении интереса населения к аренде сейфовых ячеек после начала конфликта в Украине и последовавших санкций. В них россияне размещают ценности, золото и снятые с вкладов деньги, допускают банкиры, писало издание. По оценкам собеседников РБК, в период с 24 февраля по 10 марта спрос на такую услугу вырос в разы, а занятость ячеек у некоторых приблизилась к предельной.

С 12 марта вступило в действие отключение подпавших под санкции Евросоюза российских банков от системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Речь идет о банках ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.