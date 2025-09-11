По всей Франции 10 августа прошли массовые протесты против политики президента Эммануэля Макрона.
Акции начались после отставки правительства Франсуа Байру и назначения Себастьяна Лекорню новым премьер-министром. По данным МВД, в демонстрациях приняли участие около 200 тыс. человек. Протесты прошли более чем в 850 населенных пунктах страны.
Наибольшее напряжение наблюдалось в Париже, Лионе и Ренне. В столице задержали 211 человек. Всего по стране было арестовано 540 участников акций.
Протесты проходили под лозунгом «Заблокируем все». Участники забрасывали полицию различными предметами, поджигали мусорные контейнеры и перекрывали дороги. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.
СМИ отмечают, что рейтинг Макрона держится на катастрофически низком уровне: опросы показывают, что президенту доверяют лишь 15% французов. Отставка премьера еще больше подорвала рейтинг главы государства и серьезно ограничивает его возможности.
Национальное собрание фактически заблокировано: там соперничают три крупных блока — левые, правоцентристы и ультраправые. Любому новому премьеру придется искать поддержку хотя бы части депутатов, чтобы провести бюджет на 2026 год.
Два последних правительства в статусе исполняющих обязанности не продержались и нескольких месяцев, и эксперты предупреждают, что ситуация может повториться.