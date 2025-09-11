По всей Франции 10 августа прошли массовые протесты против политики президента Эммануэля Макрона.

Акции начались после отставки правительства Франсуа Байру и назначения Себастьяна Лекорню новым премьер-министром. По данным МВД, в демонстрациях приняли участие около 200 тыс. человек. Протесты прошли более чем в 850 населенных пунктах страны.

Наибольшее напряжение наблюдалось в Париже, Лионе и Ренне. В столице задержали 211 человек. Всего по стране было арестовано 540 участников акций.

Протесты проходили под лозунгом «Заблокируем все». Участники забрасывали полицию различными предметами, поджигали мусорные контейнеры и перекрывали дороги. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.