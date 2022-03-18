После того как западные страны начали скоординированно вводить санкции против крупных представителей российской деловой элиты в ответ на экспансию в Украине, традиционная система сокрытия капиталов из РФ за рубежом начала давать сбои. Особенно ярко это продемонстрировала ситуация в странах Средиземноморья, долгое время служивших «безопасной гаванью» для олигархов. Шаг за шагом региональные игроки теперь дают понять о своей неготовности действовать вразрез с общим режимом рестрикций по украинскому досье.

Последним решением стало то, что Республика Кипр заморозила активы российских бизнесменов, которые успели натурализоваться в этой части острова еще до осени 2020 года, когда прекратила действовать программа «золотых паспортов». По данным местных СМИ, в Никосии идет всеобъемлющая проверка с целью выявления активов, затронутых санкциями. При этом есть сведения, что местные банки в связи с «беспрецедентным избытком ликвидности» не тревожит отток депозитных средств, начавшийся на фоне боевых действий в Украине.

Лазейки закрываются

Точечные санкции — не единственное, с чем приходится разбираться Никосии. Некоторые российские структуры пытались использовать греческую часть Кипра, чтобы обойти секторальные рестриктивные меры. Так, банк ВТБ незаметно передал акции подконтрольного Russian Commercial Bank (RCB) локальным акционерам, сделав его банком, на 100% принадлежащим грекам-киприотам. Впрочем, новая структура собственности может встретить сопротивление со стороны европейской бюрократии, одобрение которой все равно требуется в рамках сделки.

Объем российских вкладов, которые находятся в финансовой системе, функционирующей на греческой части острова, оценивается в 1 млрд евро. «Кипр — маленькая страна и известна своими прошлыми отношениями с Россией и ее олигархами, поэтому ей очень трудно поддерживать себя, — говорит бывший председатель центрального банка Кипра Паникос Деметриадес. — Из-за старых грехов Кипр находится в списке серых стран».

Еще один живописный пример — Мальта. Несмотря на то, что никто из попавших под западные санкции российских магнатов не имел ее гражданства, все-таки двое человек попытались в ускоренном порядке приобрести паспорт. Им, разумеется, было отказано. Как заявил глава МИД Мальты Эварист Бартоло, его страна не только соблюдает общеевропейские санкции, но и принимает активное участие в их разработке. «Мы также предоставили информацию, о которой наши коллеги не знали», — сказал он.

Без исторической родины

Больших усилий, вероятно, потребует идентификация активов состоятельных россиян. «Роскошная недвижимость является предпочтительным средством отмывания денег, полученных в результате коррупции или хищения государственных средств», — говорит сотрудница французского офиса Transparency International Сара Бримбеф. В свою очередь, эксперт по коррупции из Джорджтаунского университета Джоди Виттори замечает, что у каждого олигарха есть целая команда помощников, которые пытаются скрыть активы. Это юристы, бухгалтеры и арт-дилеры.

Для того, чтобы раскрыть соответствующие схемы, в другой средиземноморской стране, Израиле была создана специальная комиссия при министерстве иностранных дел, которая должна заняться изучением финансового влияния россиян на местные институты власти. Орган был сформирован не без сигнала со стороны США, обеспокоенных, что Ближний Восток рискует стать одним из безопасных убежищ для богачей. Теперь, вероятно, еврейское происхождение не станет оправданием для магнатов из РФ, пытающихся укрыться на исторической родине.

Источники издания The Times of Israel заявили, что Израиль пока не станет присоединяться к общему режиму западных санкций по Украине, однако его органы власти будут в ближайшие недели сфокусированы на том, как предотвратить превращение локальной юрисдикции в средство обхода рестриктивных мер. Несмотря на то, что местное законодательство не может запретить олигархам с израильскими паспортами пользоваться банковской системой, ограничения на потоки капитала вполне можно наложить неформально. Это потребует бдительности от каждого банка.

Другим решением властей Израиля стал запрет на то, чтобы частный транспорт состоятельных россиян не смог «парковаться» в морских и авиагаванях дольше, чем на 48 часов.

Последняя инстанция

«Только сейчас, когда идет война, государства ЕС осознают тот факт, что грязные деньги олигархов строят европейские столицы», — отмечает Эварист Бартоло. Однако, судя по всему, европейской юрисдикцией дело не ограничивается.

Как обращает внимание канал Al-Jazeera, общая ситуация вокруг предположительно близкого к Кремлю капитала повышает привлекательность Эмиратов как площадки для размещения и сохранения средств. До начала боевых действий в Украине в аравийском государстве проживало около 40 тыс. человек с российскими паспортами.

Неслучайно источники Reuters из числа финансистов сообщили о том, что в эти недели в ОАЭ активизировались те россияне, которые хотят вывести средства из криптовалютных сбережений и вложиться в местную недвижимость.

Эксперты оценивают аравийское государство как низкорисковую площадку прежде всего из-за ее позиции по украинскому досье: председательствуя в Совете безопасности ООН, Эмираты попытались смягчить свою реакцию относительно боевых действий в Украине и воздержаться от острой критики в адрес Москвы.

Другой вопрос, как на эту тенденцию будут реагировать США, которые давят почти на весь спектр своих союзников, призывая их следовать магистральной санкционной линии в отношении России. Если Вашингтон решится оказать воздействие на аравийское государство, это может негативно отразиться на нем самом.

«В дополнение к тесным отношениям по линии вооруженных сил ОАЭ сыграли важную роль в поддержке торгового баланса Соединенных Штатов, в заключении выгодных контрактов с американскими производителями оружия и другими инвесторами», — говорит Стивен Зюнес, профессор политики в Университете Сан-Франциско. Поэтому если Байден решился бы оказывать давление на ОАЭ, он мог бы столкнуться с сильным сопротивлением как со стороны Пентагона, так и американских деловых кругов, резюмирует эксперт.